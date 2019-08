Liefde laat zich door niets tegenhouden, ook niet door de werkvloer. Maar als mensen die met elkaar werken verliefd worden, gelden er wel bepaalde (ongeschreven) regels.

De gong klonk. Lobke Taal (22) zat te werken aan haar bureau toen ze haar collega van de softwareafdeling zag lopen naar de gong die je kon luiden voor leuke mededelingen.

Ze dateten toen een paar maanden, maar afgezien van een handvol naasten wist niemand van hun liefdesbestaan. Tot die gong. "Ik wilde even zeggen dat Lobke en ik aan het daten zijn", zei Robin (28), met wie ze nu twee jaar later samenwoont. "Het was fijn dat mensen het wisten, maar ook wel heel officieel."

Kantoor vervangt de kerk

Romantische relaties op de werkvloer komen vaak voor. Gezien het feit dat velen van ons acht uur per dag op een kantoor doorbrengen, is het niet onlogisch om hier iemand te vinden. "Vroeger vond je mensen via de kerk of het verenigingsleven", schetst hoogleraar Bedrijfsethiek Ronald Jeurissen van de Nyenrode Business Universiteit. "Maar nu neemt het kantoor die rol over."

“Op kantoor kun je uitgebreid aan elkaar snuffelen.” Melanie Hermes

Arbeidsadvocaat Melanie Hermes voegt daaraan toe dat je op kantoor iemand al goed leert kennen. "Je weet hoe iemand reageert op bepaalde zaken, hoe iemand met andere mensen omgaat. Waar het in de kroeg nog weleens een opwelling is, kun je hier uitgebreid aan elkaar snuffelen."

Figuurlijk snuffelen dan, want Jeurissen stelt dat er bepaalde ongeschreven regels zijn om respect voor je collega's te tonen. "Vaak, zeker als het een serieuze relatie is, vinden collega's het heel leuk. Maar je moet je afvragen of hand in hand door de kantine lopen je situatie echt beter maakt."

Geen klef gedoe

Het was precies waar Taal voor waakte met haar vriend. "We hadden weliswaar besproken om het te vertellen, maar we letten er daarna goed op dat we geen kleffe eenheid werden. We hebben ook nadrukkelijk tegen mensen gezegd: 'Als je er last van hebt, zeg het dan even.'" Er kwamen geen klachten binnen.

“Veel mensen hebben geen idee van de regels rondom dit onderwerp.” Melanie Hermes

Het melden van de liefde op de werkvloer is weliswaar gebruikelijk, maar lang niet altijd verplicht. "Veel mensen hebben geen idee van de regels rondom dit onderwerp, omdat ze er simpelweg nog nooit eerder mee te maken hebben gehad", stelt arbeidsjurist Hermes.

Volgens haar is het verstandig om daar als bedrijf duidelijk over te zijn. "Maak bijvoorbeeld een document waarin een vertrouwenspersoon wordt genoemd aan wie je het kunt melden. Ik snap dat dit niet na de eerste date gebeurt, maar aan het begin kan iemand bijvoorbeeld nog overgeplaatst worden naar een andere afdeling."

Want de liefde is iets moois, maar vertroebelt ook hoe je naar iemand kijkt. "Moet je veel samenwerken, dan kan dat tot een probleem leiden", aldus Jeurissen.

Pas op met concurrenten

Ook andere factoren kunnen ertoe leiden dat de liefdesrelatie op de werkvloer problematisch wordt. In 1998 besloot de Rotterdamse kantonrechter dat Feyenoord-directeur Nicole Edelenbos terecht had ontslagen, omdat zij een relatie had met Ajax-directeur Maarten Oldenhof.

De vertrouwelijke bedrijfsinformatie ging in dit geval volgens de rechter voor de vlinders in hun buik. Twee advocaten van concurrerende kantoren was in 2011 hetzelfde lot beschoren.

Niet elke relatie op werk leidt tot problemen

Een andere problematische factor kan het gebrek aan professionaliteit zijn. "Je wil te allen tijde voorkomen dat het lijkt alsof je bijvoorbeeld voorgetrokken wordt", zegt Jeurissen. Hermes voegt daaraan toe: "Problematisch wordt het wanneer er misbruik wordt gemaakt van een positie." Een relatie met je leidinggevende leidt om die reden bijna altijd tot problemen.

Maar tegelijkertijd betekent een liefdesrelatie zeker niet altijd het einde van je baan. "Wanneer het gaat om twee mensen die gelijkwaardig met elkaar samenwerken, komt het bijna nooit tot een ontslag", zegt Hermes. Een liefdesrelatie met een meerdere, een klant of een concurrent kan problematisch zijn, maar of andere liefdes problematisch zijn, kan per werkgever verschillen.

Van kantoor tot bruiloft

In Amerikaans onderzoek zei meer dan de helft van de hr-medewerkers dat het huwelijk de meest voorkomende uitkomst van een kantoorrelatie is.

"Mensen denken er goed over na voordat ze een relatie in hun naaste omgeving beginnen", vermoedt Jeurissen. Dat herkent Taal. "Mijn vriend en ik zijn eerst een half jaar goed bevriend geweest, voordat ik de stap durfde te wagen om hem te vertellen dat ik hem leuk vond. Ik wilde het niet zomaar op het spel zetten."

Inmiddels werken ze allebei op een andere plek. "Ineens wisten we niet meer precies wie elkaars collega's waren, dat was aan het begin wel even wennen", lacht Taal. "Nu hebben we elkaar veel te vertellen als we 's avonds thuiskomen."