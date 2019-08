Gisteren lag je nog in je zwembroek of bikini pina colada's weg te tikken bij een strandtent, vandaag verwijder je e-mail na e-mail in een saai kantoor, uitkijkend op een grauw en inspiratieloos bedrijventerrein. Hoe je deze omschakeling goed aanpakt? "Verwacht niet dat je hele leven één grote vakantie is", zegt werkpsycholoog Wouter Frooland.

Het valt ook niet mee, zegt Fennande van der Meulen, werkgelukcoach bij Happy Office. Je bent sloom na een lange vakantie, je hebt geen zin en wil het liefst nog even wat dagen aanrommelen voordat het werken weer begint, denkt Van der Meulen. "Zorg dus voor een zachte landing."

"Plan een dag of twee vrij na je vakantie en neem de tijd om rustig thuis te komen, de was te doen, nog even te barbecueën in de tuin. Zo bereid je jezelf voor op een nieuwe periode van werken."

De vraag hoe je weer acclimatiseert na een vakantie is al jarenlang vaste prik in augustus, zegt Frooland, arbeidspsycholoog bij De Werkpsycholoog.

"Bijna geen enkele baan kan concurreren met elke dag naar het strand, een berglandschap en alle vrije tijd die je maar wil. Daar kan werk niet tegenop." De omschakeling van veel vrijheid naar terug in een keurslijf: dat idee wekt weerzin op, zegt Frooland.

Zorg dat je baan leuk is

"Vergelijk het met een maandagochtendgevoel, maar dan erger. Je moet je weer aanpassen, en dat vergt energie. Natuurlijk kun je een lavendelplantje op je bureau zetten, alvast je volgende vakantie boeken, maar wat je beter kunt doen: zorg dat je baan leuk is." En manage je verwachtingen, zegt de psycholoog, want het leven is niet één grote vakantie. "Werken is nu eenmaal nodig."

Hoe je voor die zachte landing zorgt na een lange, fijne vakantie, daar heeft werkgelukcoach Van der Meulen wel ideeën over.

Een kortetermijntip, volgens de werkgelukcoach, want hij werkt maar even: "Hou het vakantiegevoel vast. Ga in je lekkerste vakantiebroek naar je werk, zet onderweg in de auto de Italiaanse radio op om de taal nog even te horen en eet nog even wat je ook at op vakantie."





Neem vervolgens je verantwoordelijkheid: werk moet nu eenmaal gebeuren. "Je kunt niet blijven ontsnappen. Bedenk wat het was dat jou zo gelukkig maakte op vakantie. Was dat veel buiten zijn? Veel tijd met je familie doorbrengen? Lezen? Neem de tijd daar goed bij stil te staan."





Gedrag veranderen vinden we het allermoeilijkste dat er is, zegt Van der Meulen, maar daar komt het op aan als je je werkgeluk wil beïnvloeden. "Merkte je op vakantie dat je gelukkig werd van buiten zijn? Plan dan elke werkdag een lekkere wandeling buiten. Wil je meer tijd met je familie, spreek dan met jezelf af elke dag écht om 17.00 uur naar huis te gaan en hou je daar ook aan. Voordat je het weet, is het winter en zit je weer in precies dezelfde sleur als daarvoor."





We hangen veel op aan ons werk, zegt de coach. Het moet onze passie zijn, je moet er voldoening uithalen, het moet uitdagend zijn, we moeten er veel van leren én het leuk hebben met collega's. "Bedenk dat je werk echt niet elke dag leuk hoeft te zijn."





Zie je er als een berg tegenop om weer aan de slag te gaan en ben je alleen maar aan het klagen? "Dan is het misschien tijd om een andere baan te zoeken."

Is jouw baan het waard?

Vakantie moet ook niet te veel opgehemeld worden, zegt Van der Meulen. "Het is fijn om weer onder collega's te zijn en een vast ritme aan te houden. We weten dat mensen daar goed bij gedijen."

Het is niet voor niets dat de meeste scheidingen vlak na de zomervakantie worden aangevraagd, zegt Van der Meulen."Dag en nacht samen zijn op vakantie is voor sommige stellen te veel van het goeie, laat onderzoek zien. Zij kunnen niet wachten om weer aan het werk te gaan."

Op vakantie al buikpijn, stress, een somber gevoel en fysieke weerzin om weer te beginnen? "Ga er voor zitten en probeer te bedenken wat de gedachte om weer te gaan werken zo erg maakt. De hoeveelheid targets? Een vervelende baas of het saaie werk? Neem er echt de tijd voor en bedenk of jouw baan al dat ongemak waard is. Niemand anders bepaalt die grens voor jou, en alleen jij weet wanneer het genoeg is en je op zoek moet naar iets nieuws."