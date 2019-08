Door personeelstekorten en de toenemende vraag naar nieuwe woningen stapelt het werk zich op dat bij bouwbedrijven op de plank blijft liggen. Inmiddels ligt er voor meer dan een jaar werk dat nog niet is opgepakt, meldt BNR maandag op basis van een inventarisatie bij het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Sinds 2000 hadden bouwers nog niet eerder zo veel werk. Wel verschilt het per bouwer of de grote vraag een probleem vormt. Een derde van de bedrijven geeft aan niet in de knel te komen en de werkdruk gewoon aan te kunnen.

In 2018 groeide het personeelsbestand van de bouw met 4 procent, in 2019 wordt eenzelfde groei verwacht. Omdat de bouwvraag erg hoog is, heeft de sector komende jaren zo'n 60.000 extra werkkrachten nodig, stelt het EIB. Ondanks het personeelstekort groeit het aantal nieuwbouwprojecten nog steeds. Die groei zou echter groter kunnen zijn als het personeelsbestand groter zou zijn.

Om iets te doen aan de personeelsnood, werft brancheorganisatie Bouwend Nederland sinds kort werknemers onder personeel dat uit de financiële sector komt. EIB-directeur Taco van Hoek stelt verder dat het een succesvolle methode is om bonussen te bieden aan bestaande personeelsleden die nieuwe mensen aandragen.