Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboe-onderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de chef-kok en de gezinsbegeleider in de jeugdhulp.

Even voorstellen:

Robert de Balbiaan (30, Purmerend) is sinds begin deze maand chef-kok bij restaurant Stout in Amsterdam.

Hij werkt meer dan de helft van z’n leven in de keuken

en hielp zijn huidige werkgever eerder al bij het opzetten van vijf andere zaken.

Lieke (27, echte naam bekend bij de redactie) werkt nu 2,5 jaar als gezinsbegeleider in de jeugdhulp.

Ze heeft zo’n vijftien gezinnen onder haar hoede, die ze helpt met opvoedingsvragen.

Ze geeft bijvoorbeeld advies bij hoe om te gaan met een kind dat net de diagnose autisme of ADHD heeft gekregen, een kind dat hevig gepest wordt op school of kampt met woedeaanvallen.

Jullie werken allebei in een sector met personeelstekorten. Merken jullie dat?

R: "Ja! Koks zitten in een luxepositie. Ze kunnen echt vragen wat ze willen. Ik krijg dagelijks berichten van headhunters. Geen idee hoe ze aan m'n nummer komen, maar ik heb een standaard antwoord: ik zit goed waar ik nu zit."

L: "In de hulpverlening liggen de banen ook voor het oprapen. Terwijl ik een paar jaar geleden zelfs een tijd zonder werk heb gezeten door de verplaatsing van de jeugdhulp van de Rijksoverheid naar de gemeente."

“Achteraf had ik misschien meer uit mijn salarisonderhandeling kunnen slepen” Lieke, jeugdhulpverlener

Dat is een lekkere onderhandelingspositie. Wat verdienen jullie?

L: "Tsja, daar zijn hulpverleners iets minder goed in: onderhandelen. Achteraf had ik er misschien meer uit kunnen slepen. Bruto verdien ik 2.261 euro, dat komt netto uit op 1.830 euro per maand. Dat is voor 32 uur en gewoon volgens de cao. Als je voor de hulpverlening kiest, verwacht je geen topsalaris."

R: "Hmm, ik vind dat jij meer verdient dan je krijgt. Merk je nog meer van die bezuinigingen in de jeugdzorg?"

Chef-kok Robert de Balbiaan krijgt dagelijks berichten van headhunters. (Foto: Robert de Balbiaan)

L: "Ja, het is echt waardeloos. Ik vind het zo erg als ik bij een gezin kom en een kind nú hulp nodig heeft, maar er wachtlijsten zijn van twee maanden tot een half jaar. Gezinnen raken daardoor nog meer overbelast en uiteindelijk sta ik dan te puinruimen. Op de lange termijn kost dit de Staat een stuk meer. Overigens is er net extra geld (350 miljoen euro, red) voor jeugdzorg uitgetrokken, dus er gebeuren ook goede dingen."

R: "Maar goed ook, het klopt echt niet dat daarop gekort wordt. Wat ik verdien? Op dit moment 3.250 euro per maand bruto, wat neerkomt op 2.350 netto. Ik ben nog in gesprek met mijn werkgever over een eventuele bonus, voor als ik de inkooppercentages en personeelsbezetting goed inschat."

“Bij een prestigezaak met Michelinster-ambitie zou ik flink meer kunnen verdienen” Robert de Balbiaan, chef-kok

Ik had verwacht dat je meer zou verdienen, Robert.

R: "Ik zou inderdaad flink meer kunnen verdienen als chef, maar dan moet ik bij een prestigezaak met Michelinster-ambitie aan de slag gaan. Daar zou ik dan ook structureel zestig uur per week moeten draaien."

"Nu verdeel ik veertig uur over vier dagen en ben ik elk weekend een dag thuis. Ik heb twee kids: eentje van twee jaar en de ander is zes weken. Die wil ik ook naar bed kunnen brengen en op m’n vrije dagen al m’n aandacht kunnen geven."

L: "Wat een pittige baan zeg. Denk je er weleens over om andere werk te zoeken, zodat je helemaal geen avonden, weekenden en feestdagen hoeft te werken? Ik kan het je aanraden."

“Mijn droom staat nu even op pauze. Misschien als de kids wat ouder zijn” Robert de Balbiaan, chef-kok

R: "Ik heb het weleens overwogen. Ik zou me bijvoorbeeld volledig op de lunch kunnen richten. Maar weet je... broodjes, daar doe ik het niet voor. Daar blijft mijn vuur niet van branden. Ik wil koken, bakken en braden, en ik wil een heel restaurant draaiende houden."

"Mijn grote droom is natuurlijk om een eigen zaak te beginnen. Dat wil ik altijd al, sinds ik bij mijn opa logeerde en samen met hem kookte. Hij was vroeger kok op de trein en kon echt alles. Die droom staat nu even op pauze. Misschien als de kids wat ouder zijn."