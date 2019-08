Voor velen klinkt het als een droom om met gamen je geld te verdienen, maar er komt meer bij kijken dan achter je computer zitten.

De vader van Renzo Oemrawsingh (25) liet hem als klein jongetje FIFA 98 zien, maar lange tijd speelde hij het voetbalspel gewoon met vrienden.

Tot hij in 2017 benaderd werd om professioneel te gamen in de eDivisie, de e-sportcompetitie van de Eredivisie. Gevolg: twee uur per dag trainen, livestreamen en op toernooien uitkomen voor Fortuna Sittard. "Uiteindelijk kom je wel uit op een zesurige werkdag."

De master sociologie die hij daarnaast aan de Vrije Universiteit volgt, is door een topsportersbeurs te combineren met zijn werk als e-sporter.

"Ik ben de eerste e-sporter die zoiets bij de VU gekregen heeft", zegt hij enigszins trots. "Op die manier kan ik tentamens later inhalen als ik bijvoorbeeld tegelijkertijd een opnamedag heb."

E-sports winnen terrein

Volgens een onderzoek onder duizend jongeren van marktonderzoeksbureau Nielsen Sports houden vier op de tien Nederlanders tussen de 14 en 35 jaar zich bezig met games. Ze kijken ernaar, bezoeken evenementen of gamen zelf. 15 procent van deze groep begon hier drie jaar geleden mee.

Sidney Lehmann, medeoprichter van ECV esports, ziet de groep gamers met de droom om e-sporter te worden dagelijks groeien. De manager van e-sporters die FIFA en Fortnite spelen, krijgt e-mails van spelers die zichzelf geschikt achten om tot de top te behoren. "Naast YouTuber en influencer is het een populaire droom geworden."

Gamedagen waar gescout wordt, zijn populair

Een van de manieren om een goede e-sporter te vinden, is het checken van de ranglijsten. Wie online toernooien speelt, kan zien hoe goed hij is in vergelijking met de rest van Nederland.

Maar ook het organiseren van gamedagen, waar mensen zich voor kunnen aanmelden en waar gescout wordt, zijn populair. De eerste recruiteringsdag voor het populaire spel Fortnite in 2017 leverde ECV esports achtduizend reacties op.

"Die mensen nodig je uit, je beoordeelt hun potentie om de top te halen en bouwt teams waarin ze samen gaan spelen." De Nederlander Dave Jong won in een team met een Engelsman vorige maand 1 miljoen euro aan prijzengeld door tweede te worden op het WK Fortnite.

Internationaal zijn dit soort bedragen gebruikelijker: de 28-jarige Tyler Blevins weet met het spelen van games als League of Legends en Fortnite zo'n veertien miljoen volgers te bereiken. Alleen zijn inkomsten via YouTube zouden hem al zo'n 500.000 dollar per week opleveren.

Een fulltime salaris haal je nog niet altijd

Lehmann benadrukt dat slechts een klein deel van de gamers in Nederland van de inkomsten kan leven. Oemrawsingh "mag zeker niet klagen als student". "Maar het is, zeker exclusief prijzengeld, nog niet vergelijkbaar met een fulltime salaris."

Gamer Mathia Koolhout lukt dat wel. "Al kan ik nog niet in een Lamborghini rondrijden", lacht ze. "Als ik écht veel geld had willen verdienen, had ik beter een baan kunnen zoeken na mijn master Plant Biotechnology. Maar hier kom ik goed van rond."

Ze begon vijf jaar geleden met online gamen. "Geen van mijn vriendinnen speelde games en het leek me leuk om gelijkgestemden te ontmoeten."

Inmiddels kijken een paar duizend mensen elke dag naar Koolhout als ze ongeveer acht uur livestreamt via platform Twitch. "Ik speel League of Legends, maar ook Fortnite, Teamfight Tactics of zelfs The Sims. Het gaat vooral om het samenkomen."

Van IT-recruiters tot bouwers van koptelefoons

Die kijkers zijn interessant voor sponsoren, legt Lehmann uit. "Bedrijven zien dat ze op deze manier veel jongeren kunnen benaderen."

Sponsors variëren van gamefabrikanten tot bedrijven die apparatuur als webcams, koptelefoons, toetsenborden of computers aanbieden. "Maar ook IT-recruiters, die zich hier al in de kijker kunnen spelen bij jongeren die veel tijd doorbrengen achter hun computers."

Koolhout vond daarbij nog een sponsor die geïnteresseerd is in de doelgroep die graag naar games kijkt. "Ik fitnes zelf ook veel en kwam erachter dat veel gamers dat ook doen." Ze benaderde een bedrijf dat sportsupplementen verkoopt. De onderneming sponsort haar nu terwijl ze gamet. "Die doelgroep van mannen van 18 tot 34 jaar is lastig te bereiken. Ze zitten niet op Facebook of Instagram."

Blijven de gamers dit altijd doen? "Ik speel sowieso tot FIFA 20, daarna zou ik bijvoorbeeld wel coach willen worden van andere e-sporters", zegt Oemrawsingh. Koolhout ziet zichzelf het werk wel combineren met presentatieklussen. "Maar dat ik ooit stop met gamen, kan ik me niet voorstellen."