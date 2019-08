Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboe-onderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de hoofdagent en de conciërge.

Even voorstellen:

Tycho (eind dertig, echte naam bekend bij de redactie) is hoofdagent bij de politie. Hij is er geweldspecialist en hondengeleider.

Eerder werkte hij bij de Mobiele Eenheid (ME), als 'biker' (fietsagent) en zat hij in militaire dienst.

Hij werkt veertig uur per week, ook nachtdiensten en om de week in het weekend.

Patrick de Rijk (net 41, Heerhugowaard) is bijna twee jaar conciërge bij Artiance, een centrum voor kunst en cultuurlessen voor jongeren onder de 21.

In 2013 werd hij nog volledig afgekeurd, inmiddels is hij weer fulltime aan het werk.

Hij heeft "zo'n 86.000 baantjes" gehad: van kok tot dakdekker en taxichauffeur.

Jullie vinden allebei dat jullie te weinig verdienen. Waarom?

T: "Kijk, ik bijt niet op een houtje. Maar voor wat ik meemaak en de tijden die ik werk, vind ik het niet genoeg. Ik zie de grofste geweldsincidenten die je normaal alleen in films ziet, schiet op mensen, heb tientallen reanimaties gedaan. Alles waar andere mensen van wegrennen, daar ga ik op af."

Heftig. Wat verdien je dan?

T: "Mijn kale brutosalaris is 3.473 euro. Met vergoedingen en toeslagen voor de hond en de nachtdiensten krijg ik deze maand 4.263 euro bruto en 2.751 netto. Dat is ook min mijn zorgverzekering. De komende zeven jaar ga ik er nog wel op vooruit: zo'n 660 euro bruto per maand."

P: "Jeetje, van dat brutosalaris gaat een hoop af. Krijgt je hond ook loon?"

T: "Haha, nee! Maar ik probeer wel heel goed voor 'm te zijn. Hij heeft een kennel in de tuin, we knuffelen en spelen, en ik zorg ervoor dat-ie ook een leuk leven heeft."

Hoe hoog of laag is jouw salaris, Patrick?

P: "Ik krijg 2.054 euro bruto en 1.681 netto."

T: "Zoiets had ik wel gedacht. Het is niet zo goed betaald, hè..?"

P: "Nee, niet echt. Ik merk het trouwens niet dagelijks. Ik heb een bewindvoerder omdat ik een tijdje in de rats heb gezeten, dus ik kijk niet echt naar m'n loonstrookjes. Maar ik verdien evenveel als tien jaar geleden, terwijl de kosten enorm omhoog zijn gegaan. Ik spaar echt stukken minder nu."

Hoe kwam je in de rats?

P: "Ik heb een ernstige nierziekte gekregen in 2009. Uiteindelijk heeft mijn moeder een van haar nieren aan mij gedoneerd. Maar ik ben wel m'n werk verloren, waarna ik depressief werd en m'n geld - dat ik niet meer had - een beetje verkeerd ging uitgeven. Na de schuldhulpverlening heb ik die bewindvoerder maar aangehouden. Dat geeft rust."

“Ik hou niet zo van honden. En ook niet zo van agenten eigenlijk” Patrick de Rijk, conciërge

Houden jullie een beetje van honden?

T: "Jazeker. Anders kon ik dit werk niet doen. Mijn hond woont bij me, we trainen elke week en gaan naar mensen die met meubels gooien en messen zwaaien. Ik heb ook een schild, een stroomstok en een wapen. Maar ik besef maar al te goed dat mijn hond z'n leven voor mij zou geven. Hij is m'n maat, op werk en thuis."

P: "Ik hou niet zo van honden. En ook niet zo van agenten eigenlijk..."

T: "Hoezo?"

P: "Ik was een beetje een doerak vroeger... Iets met brommertjes en rondhangen en zo. Inmiddels heb ik veel meer respect voor de politie. Ik ben nu ook echt blij dat jullie er zijn."

T: "Dat is leuk om te horen. Heb je als conciërge weleens dat je jongeren die de grens overschrijden tot de orde moet roepen?"

P: "Jazeker. We zitten in het centrum, dus er komen ook weleens dronken figuren binnen. Die stuur ik weg. En als mensen zich misdragen, spreek ik ze daarop aan. Ik vind dat soms wel lastig, maar neem mijn eigen ervaring van vroeger mee: ik benader anderen zoals ik zelf ook benaderd zou willen worden."