Je hebt een promotie gekregen en bent ineens de baas over je directe collega's. Hoe je dat aanpakt zonder machtsstrijd, ruzie, of jaloezie? Dat weet deze leiderschapsexpert.

Een treetje hoger op de hiërarchische ladder; spannend, erkenning van hard werken, maar ook ineens je directe collega's aansturen en feedback geven. Dat vinden we lastig, zegt deze expert.

Jezelf trainen als nieuwbakken leider: dat kan bij de cursus van Thea Gevers. Zij ontwikkelde een leiderschapstraining die, vertelt ze, al jarenlang een gat in de markt is. "Als collega 'de baas spelen'", heet de training. De baas spelen, staat expres tussen haakjes, vertelt Gevers, want dat is precies waar nieuwe leidinggevenden mee worstelen.

“Je collega's niet teleurstellen vinden mensen heel belangrijk.” Thea Gevers

Gevers ontwikkelde de training voor het VUMC voor de zogenoemde 'meewerkende leidinggevende'. "Seniors worden ze dan genoemd, of coördinatoren. Zij krijgen er ineens leidinggevende taken bij, maar zitten officieel niet in de hiërarchie. Je blijft dus een directe collega, maar moet hen ook aansturen."

Vaak gebeurt zoiets toevallig, omdat iemand toch al veel verantwoordelijkheid naar zich toe trok, en dat wordt erkend met een nieuwe titel en taken, aldus Gevers.

In de zorg, een softe sector, is behoefte aan leiderschapstraining

Medewerkers uit de zorg volgen de training, maar inmiddels ook leidinggevenden uit andere sectoren. "De cursus is ontwikkeld voor zorgpersoneel, bij uitstek een softe sector waarin mensen het niet prettig vinden ineens boven de ander te staan."Toch zal dat wel moeten, zegt Gevers, anders is de positie niet vol te houden.

"Collega's niet teleurstellen vinden veel mensen belangrijk. Dus gaan ze werk overnemen, om maar geen scheve blikken te krijgen. Vermoeiend, want ook van degene boven jou krijg je van alles op je bord. "

Nieuwe leidinggevenden willen hun oude collega's niet teleurstellen, en daar kunnen zij weer gebruik van maken, zegt Gevers. "Ze kunnen er een beetje lui van worden, en de leidinggevende vindt het wel prima dat er iemand is die de kastanjes uit het vuur haalt."

Zo speel je de baas over collega's: