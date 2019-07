Een grote groep investeerders in Nederland heeft een vrouwenquotum afgesproken. Over drie jaar willen zij alleen nog investeren in bedrijven waarvan het management voor minstens 35 procent uit vrouwen bestaat, meldt Het Financieele Dagblad (FD) woensdag.

De 25 betrokken fondsen focussen op techbedrijven en hebben volgens het FD naar schatting 1,1 miljard euro in beheer. Dat is een kwart van het beheerde vermogen van Nederlandse durfkapitaalfondsen. Dit soort fondsen investeert vooral in jonge bedrijven met een relatief hoog risico.

Niet alleen moeten vrouwen beter vertegenwoordigd zijn in het management, aldus de krant, ook wordt in de toekomst gekeken naar of de oprichters van bedrijven voor een "aanzienlijk" deel vrouw zijn. Of hier ook een quotum voor is afgesproken, is niet duidelijk.

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn in Nederland de verschillen tussen vrouwen en mannen in topfuncties veel groter dan in andere functies. De investeerders benadrukken dat meer diversiteit een positieve invloed heeft op de prestaties van managementteams.

Voor fondsen die zich niet aan het quotum houden, volgen geen sancties. Dit vertelt een van de initiatiefnemers aan het FD. Hij licht verder toe dat voor 35 procent is gekozen omdat dit het percentage is van het midden- en kleinbedrijf dat gevormd wordt door vrouwelijke ondernemers.

Het quotum geldt ook voor de teams bij de fondsen die beslissen over de investeringen.