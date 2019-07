Voor leraren breekt een periode aan van zes volle weken vakantie, de bouwvak begint bijna, de bestuurder van ons land zijn met zomerreces, nieuwsjagers kampen met komkommertijd en onze kantooruren maken we sloom achter de ventilator vol.

En wie er wel hard aan het werk zijn? We vroegen een motormonteur, vleermuizenjager en een campingsnackbarhouder naar hun favoriete en meest drukke seizoen.

Wie: Johann Prescher

Werkt in de zomer als: Vleermuizenvanger

Johann Prescher is vleermuisonderzoeker, en dat werk voer je uit in zomernachten, als de vleermuizen niet in winterslaap zijn. "Dit werk doe je gelijk na zonsondergang, en dan weer een paar uur voor dat de zon opkomt. Dus soms trek ik een hele nacht door. Ik spoor vleermuizen op. Het meeste werk doe ik met een batdetector, dat vleermuisgeluiden registreert."

Veel huizen moeten nu worden nageïsoleerd, en dat betekent dat de hele spouwmuur vol wordt gespoten met isolatiemateriaal, legt Prescher uit.

"Dan word ik ingevlogen, want eerst moeten we er zeker van zijn dat er geen vleermuizen in die spouwmuur wonen, dat staat in de wet. Ik controleer dat met een batdetector, en tel de eventueel uitvliegende dieren.

's Nachts vleermuizen vangen

"Daarom werken we 's nachts, want dan worden ze actief. Je moet ze wel zelf zien vliegen. De batdetector zet de ultrasone vleermuisgeluiden om in geluid dat hoorbaar is voor mensen, en ik moet vervolgens controleren of het mannetjes zijn of een volledige kraamkolonie."

"Batdetectoronderzoek registreert niet alles, en soms moet ik, onder strikte voorwaarden, de vleermuizen vangen. Dat kan een grootoorvleermuis zijn, die heeft een fluistersonar en is moeilijk detecteerbaar met een batdetector. En baard- en brandt’s vleermuizen zijn lastig van elkaar te onderscheiden op geluid. Ik doe metingen, check het gewicht en onderarmlengte en de seksuele status van het dier."

Tijdens sommige klussen krijgen de vleermuizen een zendertje, zodat we de verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden kunnen onderzoeken. Dan rijd ik ‘s nachts rond met een grote antenne op het dak van mijn auto. Binnenkort ben ik in Friesland, waar ik moet beoordelen of de vleermuizen hun oude vliegroutes nog gebruiken na de aanleg van een weg. Zo niet? Dan moeten ze iets anders bedenken in Friesland."

Wie: Auke Venema

Werkt in de zomer als: Snackbareigenaar op de camping

Terwijl Presscher 's nachts zijn vleermuizen opzoekt, bakt Auke overdag eindeloos patat en tapt hij bier op camping Vogelenzang.

"In de winter doe ik een paar maanden niets. Dat vind ik normaal, want nu draai ik soms wel 14 uur op een dag. Ik heb een horeca-onderneming op de camping. Een snackbar, en een bar waar we drankjes verkopen bij het buitenzwembad. Ik doe negentig procent van het werk zelf, elk uurtje werken is het waard. Dat kan ik in de winter weer opnemen! Het weer is nu niet denderend, maar dat vangen we op door bijvoorbeeld de WK-finale op groot scherm af te spelen."

"Het leuke aan werken in de horeca zijn de mensen met hun verhalen. Ik ben dan ook zo'n kelner die wil weten wat jíj doet, op die barkruk. Van mij weten ze het al."

'In oktober krijgen de kinderen weer papatijd'

"Mijn kinderen zie ik niet veel, deze periode. We hebben op school gevraagd of ze rond de herfstvakantie wat eerder weg mogen, omdat we een seizoensbedrijf hebben. In oktober gaan we eindelijk op vakantie, naar een all inclusive hotel, echt helemaal niks doen. Mijn vrouw heeft dan maanden lang alles alleen moeten doen en de kinderen krijgen dan hun papatijd. Daar zo ook eens iets over geschreven moeten worden, de vrouwen van ondernemers."

Wie: Lucy van Ostade

Werkt in de zomer als: Motormonteur

Pekel, daar houden motorrijders niet van, weet motormonteur Lucy van Ostade. Wel van lange zomeravonden op het asfalt. In de winter en herfst zijn mensen niet bezig met motorrijden. In de zomer wel, dan wordt-ie uit de stalling gehaald en moet Van Ostade aan het werk. Ze is motormonteur en geeft de hele zomer workshops aan motorrijders.

Pekel weg, motors naar buiten

"Ze willen leren hoe je je motorvakantie veilig doorkomt. In de winter is daar helemaal geen animo voor, maar in de zomer zit ik vol. Niemand wil met pech langs de weg staan, en als motorrijder ben je behoorlijk kwetsbaar op de weg, zeker als vrouw. Omdat ik zelf een vrouw ben, wil ik een brug slaan en motorrijden voor vrouwen normaler maken en ze helpen zich te bekwamen in het motorrijden."

"Het is gewoon gevaarlijk, oude banden, kapotte elektronica dat zo in de hens kan vliegen of kortsluiting. Dus ik leer mijn motorrijders hoe ze moeten sleutelen, hun eigen banden controleren, en hoe je de remmen en accu onderhoudt. De meeste mensen weten dat helemaal niet, maar dat geeft niet. Hoe minder je weet, hoe meer je leert."

"Als het kouder wordt gaan al die motoren weer de winterstalling in, en dan stoppen mijn workshops weer. Ik moet het echt hebben van de zomer, en ik verdien er prima mee: zo'n 80 euro per persoon per workshop."