Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboe-onderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de postbode en de ICT'er.

Even voorstellen:

Klaas Frens (53, Dwingeloo) werkt sinds april 35 uur per week als scooter-postbezorger via een uitzendbureau. Hij runde dertig jaar lang een goedlopend restaurant in Drenthe, maar moest dat wegens een burn-out eind 2016 verkopen.

John (37, echte naam bekend bij de redactie) is al tien jaar ICT'er. De laatste vijf jaar doet hij dat als zelfstandige. Hij werkt 40 uur per week en schrijft dan stukjes software voor complexe machines van high-techbedrijven als chipfabrikanten en elektronicaconcerns.

John, jij wil het imago van de zzp'er wat oppoetsen?

J: "Klopt! Ik hoor alleen maar negatieve verhalen over mensen aan de onderkant van de markt die gedwongen freelancen. Ik ben vijf jaar geleden juist bewust zelfstandige geworden. Dat leverde mij meer vrijheid op om alleen te doen wat ik leuk vind, meer vakantie (nu zo'n twaalf weken per jaar). En ik verdien nu twee keer zoveel."

“Ik vraag 85 euro per uur.” John, zelfstandig ICT’er

Kom maar door met dat bedrag.

J: "Ik vraag 85 euro per uur en werk 40 uur per week. Opdrachten duren tussen de drie maanden tot een jaar. In 2018 was mijn omzet 145.000 euro. Na kosten en belasting bleef er 105.000 euro over. Ik zet daarvan tussen de 10 en 30.000 euro opzij voor mijn pensioen. Niet in pensioenfondsen, want ik ben niet van plan tot mijn zeventigste door te werken. Dus ik wil er eerder bij kunnen."

Wat denk je dat Klaas verdient?

J: "Hij zal net boven het minimumloon zitten. 15 euro bruto per uur?"

KF: "Ik krijg 9,73 bruto per uur. Dat is 9 euro netto. Voor mijn gemiddeld 35 uur per week verdien ik dus 1365 euro per maand. Dat is genoeg om van rond te komen, want ik heb mijn leven nogal versimpeld. Ik heb het geluk dat ik een eigen huis heb en de hypotheek is afbetaald."

“Ik had een boot en een Porsche. Toen kreeg ik een burn-out en klapte alles in elkaar.” Klaas Frens, scooter-postbezorger

Want je verdiende ooit "tonnen per jaar", schreef je me.

KF: "Ja, ik werkte 80 uur per week in mijn eigen restaurant, had een boot en een Porsche. Toen kreeg ik een burn-out en een diepe depressie en klapte alles in elkaar. Ik kon niks meer en heb de boel moeten verkopen aan mijn inmiddels ex-vrouw. Godzijdank had ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat heeft me twee jaar de tijd gegeven om mezelf terug te vinden. Heb jij wel zoiets, John?"

Foto: Klaas Frens in Mali

J: "Ja absoluut! Het kost me zo'n 4.000 euro per jaar, maar de dekking is beter dan bij het UWV. Ik vind mijn gezondheid belangrijker dan een hoger inkomen, ik verdien nu echt meer dan genoeg. Een burn-out zie ik regelmatig in mijn omgeving en ik waak er echt voor dat het mij overkomt."

“Ik heb twee maanden champignons geplukt, maar dat was zo geestdodend.” Klaas Frens, scooter-postbezorger

KF: "Ja, ik dacht ook altijd dat ik het wel door zou hebben. Maar ICT'ers staan er wel om bekend dat ze verder kunnen denken dan een kroegbaas. Al kan de ICT ook een hoog zeepbelgehalte hebben.Onlangs heeft mijn verzekeraar besloten dat ik weer 'beter' ben. Ik heb twee maanden champignons geplukt, maar dat was zo geestdodend. Al was het wel gezellig met alle Polen, Russen en Filipijnen."

"En nu ben ik eigenlijk heel happy. Elke ochtend om zes uur begin ik in Meppel met post sorteren en dan rij ik op mijn scootertje 16 kilometer door de weilanden naar Steenwijk om brieven te bezorgen. Onderweg eet ik een boterhammetje in de natuur. Wat mij is overkomen, was negatief. Maar veel positieve dingen zijn naar boven komen drijven. Ik kan nog steeds gelukkig worden."

Klaas, je hebt ook nog een bizarre bijbaan.

KF: "Ja! Ik ben net afgelopen zaterdag uit Mali teruggekomen. Ik heb een Malinese restauranteigenaar die het allemaal niet meer zag zitten twee weken geholpen om zijn bedrijf weer op de rails te krijgen.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert dit soort senior expert-missies samen met een ondernemersorganisatie om kleine bedrijven in ontwikkelingslanden te helpen. Ik krijg er 500 euro voor, en vooral heel veel voldoening."

John, we hebben nu al 27 minuten gebeld. Schrijf je dit half uurtje ter waarde van bijna 42,50 euro op?

J: "Ja hoor, dit hoort bij 'overige pauzes' en wordt gewoon doorbetaald. Maar ik ga ook weleens een uurtje langer door zonder dat te factureren."