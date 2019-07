Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de bakker en de fysiotherapeut.

Even voorstellen:

Rob Littel-Cheret (53, Everdingen) ging op z'n twaalfde naar de bakkersschool en is al sinds z'n zestiende bakker. Momenteel werkt hij 32 uur per week in vaste dienst bij bakkerij vanmenno in IJsselstein, die voorgebakken biologisch brood volgens Frans recept maakt voor toprestaurants als die van Ron Blaauw, strandtenten en de Ekoplaza.

Brandon (26, Zutphen, echte naam bekend bij de redactie) is nu vijf jaar fysiotherapeut in een streekziekenhuis. Hij werkte daar al tijdens zijn versnelde hbo-studie en staat nu 36 uur per week op de werkvloer. Hij begeleidt voornamelijk patiënten op de neurologie- en traumatologieafdeling die een hersenbloeding hebben gehad of een gebroken heup of enkel hebben.

Waarom willen jullie eigenlijk meedoen aan deze rubriek?

RL: "Ik lees 'm elke week en vind het grappig hoe een normaal arbeidersberoep tegenover zoiets als een chirurg wordt gezet. Of 'arbeiders', dat klinkt ook zo minimaal hè. Ik bedoel een ambachtelijke beroep, het vakwerk."

B: "Ik vind juist dat we te weinig praten over ons salaris. Het kan een stok achter de deur zijn om het loon omhoog te krijgen, of juist een waardering van wat we al hebben."

Foto: Rob Littel-Cheret

Jullie hebben allebei vier jaar gestudeerd, Brandon werkt iets meer uren, maar Rob heeft al dertig jaar werkervaring. Wat harken jullie maandelijks binnen?

B: "Netto krijg ik 2.400 euro per maand. Dat is 3.550 bruto exclusief vakantiegeld. Elk jaar kom ik een trede hoger, dus over zes jaar zit ik rond de 4.000 euro bruto. Ik krijg ook compensatie voor de kinderopvang, een fietsplan en een jaarlijks budget voor de sportschool of een laptop. Voor een 26-jarige helemaal niet verkeerd!"

“Mijn werkdag begon 25 jaar lang om 2 uur 's nachts.” Rob Littel-Cheret, bakker

RL: "Nou, zeg dat wel. In het bakkersvak valt het meest te verdienen in de nachturen. Dat heb ik 25 jaar lang gedaan; om 2 uur 's nachts beginnen en altijd versnipperd slapen. Toen was het wel welletjes. Nu begin ik om 8 uur en ik ben ik heel blij eindelijk een normale overdagbaan te hebben. Ik voel me daarom echt een luxebakker. Daarvoor krijg ik 1.700 euro bruto per vier weken, 1.522 netto."

B: "Ik had verwacht dat we ongeveer hetzelfde zouden verdienen. Zonder een bruine boterham start ik de werkdag namelijk niet."

RL: "Oja? Ik neem meestal havermout in de ochtend. Lekker makkelijk. Brood vind ik 's morgens te bewerkelijk."

“Jonge mensen herstellen snel, maar voor ouderen is een val of breuk soms de genadeslag.” Brandon (26), fysiotherapeut

Vinden jullie dat je hard moet werken?

B: "Ja, ik vind van wel. Op een werkdag zie ik tussen de vijftien en dertig patiënten. Het is best vermoeiend om steeds te schakelen. Ik help mensen de eerste stappen te zetten in hun revalidatieproces. Soms denk je dat het goed gaat met iemand, blijkt-ie de volgende ochtend ineens overleden. Jonge mensen herstellen snel, maar voor ouderen is een val of breuk soms de genadeslag. Dan betekent het een enkeltje verpleeghuis."

RL: "Vandaag heb ik onder andere zevenhonderd stokbroden gebakken. Op sommige dagen zijn dat er zo tweeduizend."

Dat lijkt me doodvermoeiend. Allemaal met de hand?

RL: "Nee joh, dat zou niet te doen zijn. Ik sta bij een grote deegkuip met 100 kilo deeg. Met een machine worden daar stukken af gesneden, die vervolgens moeten rijzen. Dan komt het eruit als stokbrood. Ik let op de lengte en of er geen grote luchtbellen in zitten."

Ik had toch een ander beeld van een ambachtelijke bakker...

RL: "Ik heb jarenlang zelf croissantjes gemaakt. Ik werkte in een bakkerij met een winkel erbij. Maar goed, dan werk je 's nachts en elk weekend. En wat wij doen is uniek hoor; we maken heerlijk brood zonder onnodige toevoegingen."

Wat is jullie favoriete broodje?

RL: "Een meerzadenstokbroodje."

B: "Broodje gezond. Mét ham."