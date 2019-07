Wie weer aan het werk wil na een onderbreking van zijn carrière, loopt vaak tegen praktische bezwaren aan. Zowel werkgever als werknemer moet zich inzetten om een terugkeer mogelijk te maken.

Of ze niet op doordeweekse dagen van 9 tot 5 mocht werken en in het weekend dan een avonddienst?

Linda Lahaije, gespecialiseerd verpleegkundige op de spoedeisende hulp, deed er alles aan om haar werk weer op te pakken na de geboorte van haar kind. "Toen ik daar niet zelf ingedeeld werd, probeerde ik te ruilen met andere collega's. Die wilden wel, maar mijn leidinggevende was onverbiddelijk; de cao zegt dat je op elk moment moet kunnen werken."

En dus begon Lahaije vaak om 7.30 uur op haar werk. Daarvoor had ze haar baby te eten gegeven en haar andere kind van twee jaar afgezet bij de gastouder. "Na een jaar was ik totaal gesloopt."

Grote veranderingen in je leven

Terugkeren op de werkvloer nadat je om wat voor reden dan ook er even tussenuit ben geweest; het lijkt een fluitje van een cent, maar volgens de Britse schrijfster Lisa Unwin komt er meer bij kijken dan gewoon weer je kantoor binnenlopen. "Er is van alles veranderd in je leven, daar kun je niet zomaar overheen stappen."

“Er is van alles veranderd in je leven, daar kun je niet zomaar overheen stappen.” Lisa Unwin

Unwin schreef samen met Deb Khan het boek She's Back, waarin ze praktische tips geven om een terugkeer op de werkvloer zo makkelijk mogelijk te laten verlopen. Want of je nou een kind hebt gekregen, een tijdje voor de kinderen hebt gezorgd of een taak als mantelzorger hebt vervuld; terugkeren vraagt om aanpassingsvermogen.

Gat in je cv

Allereerst wil Unwin benadrukken dat het in die laatste twee gevallen lang niet altijd nodig is om je werk volledig op te geven. "Vaak wordt er uit gewoonte gedacht dat het niet te combineren is. 'Ik wil meer tijd voor m'n gezinsleven of een sabbatical, ik neem ontslag'."

“Ik wil meer tijd voor m’n gezinsleven of een sabbatical, ik neem ontslag.” Lisa Unwin

Maar wie minder gaat werken in plaats van de deur achter zich dichttrekt, maakt later meer kans om de draad makkelijker weer op te pakken. "Zie het als een spelletje schaak: je gokt op de lange termijn."

Minder vrouwen stoppen helemaal

Dat lijken ook meer vrouwen in te zien: uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat steeds minder vrouwen helemaal stoppen met werken na de geboorte van hun eerste kind. In 2005 stopte 7 procent van de vrouwen, in 2013 was dat nog 'maar' 4 procent.

Dat stoppen niet altijd de beste oplossing is, blijkt wel uit het voorbeeld dat Unwin geeft van een advocate in Londen die ze sprak voor haar boek.

“Deze advocate is nu in de race om partner te worden. Dat was met een gat nooit gelukt.” Lisa Unwin

"Ze wilde eigenlijk stoppen met haar baan vanwege haar twee kleine kinderen, maar haar leidinggevende motiveerde haar om te blijven werken. Op een gegeven moment werkte ze nog maar een dag, maar langzaam liep dat aantal weer op."

Het is volgens Unwin vooral belangrijk om een gat op je cv te voorkomen. "Daar heb je een enorme achterstand mee. Deze advocate is nu in de race om partner te worden. Dat was met een gat nooit gelukt."

Kolven in een magazijn

Wie weer terugkeert na een lange tijd, moet volgens Unwin vooral bij zichzelf te rade gaan wat hij of zij eigenlijk te bieden heeft. "Veel mensen kijken naar wat ze willen in een baan, maar wat kun je zelf bieden om een terugkeer zo makkelijk mogelijk te maken?"

Lahaije herkent dit. "Ik probeerde me in allerlei bochten te wringen om wel te blijven werken, want ik vond mijn werk geweldig en wilde niet stoppen. Maar wat ik ook probeerde: met het argument dat het niet eerlijk was naar andere collega's moest ik zo vroeg beginnen."

Op het moment dat ze zichzelf kolvend in een "aftands" magazijn waar niet kon zitten terugvond, besloot Lahaije te stoppen. "Soms had ik daar überhaupt geen tijd voor, omdat het te druk was. Toen besefte ik dat dit niet zo verder kon."

“Voor mijzelf beginnen was ook zwaar met jonge kinderen, maar ik kon in ieder geval mijn eigen werktijden indelen.” Linda Lahaije

Ze begon voor zichzelf. "Dat was aan het begin ook zwaar met jonge kinderen, maar ik kon in ieder geval mijn eigen werktijden indelen."

Inmiddels helpt ze bedrijven om minder halsstarrig vast te houden aan werktijden en medewerkers vrijheid te geven. "Als iedereen een beetje water bij de wijn doet, kunnen vrouwen met jonge kinderen vaak gewoon blijven werken in plaats van dat ze zich genoodzaakt zien om hun werk op te geven."