Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de vuilnisophaler en de inkoopmanager in de olie- en gasindustrie.

Even voorstellen:

Sjoerd Willemsen (32) werkt in de gemeente Venlo als vuilnisman. Hij werkt via een uitzendbureau vier dagen (zo'n 35 uur) per week bij een afvalverwerker. Sjoerd staat als belader achter op de vuilniswagen en vult die meestal met groente, fruit- en tuinafval.

Dariush (35, echte naam bekend bij redactie) werkt veertig uur per week als inkoopmanager in de olie- en gasindustrie. Zijn bedrijf is een EPC, een soort aannemersbureau voor de Shells, BPs en Totals van deze wereld. Hij koopt alle materialen en machines in die nodig zijn om olie op te pompen, te transporteren en te verwerken.

Foto: Sjoerd Willemsen

Olie-industrie, dat verdient vast lekker, toch Dariush?

D: "Ja hoor. Ik zit jaarlijks bruto op 87.429 euro. Per vier weken hou ik daar zo'n 3.600 euro van over. Ik krijg ook een bonus én een jaarlijkse winstdeling. Dit jaar was dat vijf procent van mijn salaris. Heel leuk, tot je ziet dat er 52 procent belasting vanaf gaat. Maar goed, als je zoveel verdient, mag je niet klagen. Alles boven modaal is mooi meegenomen."

“Mij werd verteld: Wie niet wil studeren, moet vuilnisman worden.” Dariush, inkoopmanager in de olie- en gasindustrie

Wat denk je dat Sjoerd verdient?

D: "Van kinds af aan is mij verteld: wie niet wil studeren, moet vuilnisman worden. Want dat verdient lekker. Dus ik denk dat hij per maand 3.500 bruto krijgt."

SW: "Ja, dat denken mensen altijd. Maar dat vuilnisman een van de beter betaalde beroepen is, is echt een misverstand. Bruto krijg ik 1.592 euro. Netto hou ik daar 1.415 aan over. Ik kom met toeslagen enzo uit op ongeveer 1.500 euro per maand."

D: "Echt? Dat is wel een stuk minder dan ik had verwacht."

SW: "Het is lastiger als ik ziek ben, dan krijg ik 70 procent van mijn loon."

“Mensen worden heel zenuwachtig als het afval zich begint op te hopen.” Sjoerd Willemsen, vuilnisophaler

Weinig zeg! Ik las dat toen Ierse bankiers in de jaren zeventig zes maanden staakten er geen haan naar kraaide. Maar toen vuilnisophalers in New York een paar dagen het werk neerlegden, de noodtoestand werd uitgeroepen.

SW: "Haha, mensen worden heel zenuwachtig als het afval zich begint op te hopen. Maar weet je, wij vuilnismannen werken grotendeels voor uitzendbureaus. Wat gek is, want als één ding zeker is, is het wel dat er afval bij blijft komen. Vóór de financiële crisis verdiende ik echt 1.000 euro per maand meer. Nu is het voor het bedrijf heel makkelijk om mensen die niet goed genoeg zijn, of mensen die praatjes hebben, eruit te knikkeren. Als je ergens tegenin gaat, sta je gewoon op straat. Zo simpel is het."

Wil je niet iets anders doen?

SW: "Ja natuurlijk, maar wat? Ik heb geen opleiding. Ik ben nu wel bezig mijn rijbewijs te halen. Als alles goed gaat, mag ik de opleiding tot vuilniswagenchauffeur doen. Die worden wél in dienst genomen en zitten een loonschaal hoger."

D: "In de zomer lijkt het me overigens wel een heerlijke baan. Als ik dan bovenin mijn kantoor zit en beneden al die mensen buiten zie werken, kan ik wel even jaloers zijn. Maar goed, in de winter is het wel weer afzien."

“Vanaf dat ik meer dan 60.000 euro verdiende, merkte ik het niet meer zo.” Dariush, inkoopmanager olie- en gasindustrie

SW: "Voor mij is dit beroep de ultieme vrijheid. Waar kan je nou de hele dag buiten, achter op de wagen en zónder baas aan de slag zijn? Maar goed, het is fysiek en mentaal zwaar werk. Deze week is het bloedheet, maar wij moeten door. Pas boven de 40 graden mogen we het werk neerleggen. Maar dan moeten we de dag erop er weer twee keer zo hard tegenaan. Mijn 17.000 euro bruto steekt dan wel heel magertjes af tegen die 90.000 van Dariush ja..."

D: "Het gekke is, vanaf dat ik meer dan 60.000 euro verdiende, merkte ik het verschil in de salarisverhoging niet meer zo. Alle toeslagen en extraatjes vallen weg, dus netto is het verschil niet zo groot, terwijl mijn uitgavenpatroon wel veranderde. Ik ben niet echt een spaarder en spek daarmee ook de economie, denk ik dan altijd maar."