Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: conflicten op de werkvloer. Hoe los je dat zo professioneel mogelijk op?

De eerste week dat de nieuwe marketingmedewerker begon bij een groot bedrijf, werd ze niet met open armen ontvangen. De afdeling werd uitgebreid, maar de twee medewerkers die er al waren zaten niet echt op de nieuwe collega te wachten. Ze was jong, mooi en deed haar best in de smaak te vallen. Was het jaloezie?

Nee, zo bleek toen het conflict uiteindelijk na maanden uitgesproken werd. De twee medewerkers hadden in de loop van de jaren een taakverdeling gemaakt die goed werkte voor hen, de nieuwe collega pakte zomaar zaken op zonder te overleggen. Het bleek vooral irritatie hierover.

Monique van de Griendt is mediator en coach om conflicten op de werkvloer te voorkomen en was bij het gesprek aanwezig.

“Het is het logische gevolg van dat mensen zich uitspreken in plaats van dingen opkroppen.” Monique van de Griendt

In haar bedrijf Dialogue maakt ze dit soort conflicten dagelijks mee. Dat is niet gek: uit onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek uit 2016 blijkt dat één op de vijf medewerkers weleens een arbeidsconflict heeft gehad. Uit een enquête van Nationale Nederland blijkt tevens dat dat een stuk vaker om mannen dan om vrouwen gaat: 35 tegenover 19 procent.

Top vijf redenen van arbeidsconflicten Gebrek aan waardering

Tijdgebrek en werkdruk

Onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden

Miscommunicatie

Botsende ego’s

Maar anders dan vaak gedacht wordt, kunnen dit soort situaties juist goed voor de werkrelatie zijn, beargumenteert van de Griendt. “Het is het logische gevolg van dat mensen zich uitspreken in plaats van dingen opkroppen.”

Bovendien blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente dat zo’n conflict vaak ook goed is voor innovatie binnen een bedrijf. Proactieve mensen, die zich vaker uitspreken en dingen ondernemen, zijn innovatiever, maar daarmee komen conflicten ook vaker voor.

Wel is het volgens Van de Griendt belangrijk om te weten hoe je met zo’n conflict om moet gaan voordat het uit de hand loopt. Zij kan het weten: Van de Griendt werkte jarenlang als advocaat in het arbeidsrecht. “Ik zag veel conflicten die tot in de rechtbank werden uitgevochten, die mijns inziens veel eerder opgelost hadden kunnen worden.”

Je moet met elkaar blijven praten

Grofweg zijn er drie soorten conflicten te onderscheiden. Het conflict over zakelijke aspecten gaat over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden: situaties als in bovenstaand voorbeeld, maar bijvoorbeeld ook over op tijd komen of verwachtingen.

“Voor alle drie de conflicten bestaat eigenlijk dezelfde oplossing.” Monique van de Griendt

Daarnaast ontstaan er veel conflicten op relationele aspecten: hoe ga je met elkaar om, hoe communiceer je en hoe zorg je dat verschillende persoonlijkheden goed overweg kunnen? Als laatste zijn er conflicten die te maken hebben met persoonlijke aspecten. Ieder mens is weer anders, met eigen drijfveren en frustraties. “Voor alle drie de conflicten bestaat eigenlijk dezelfde oplossing”, stelt Van de Griendt: communicatie.

Want hoewel we wat afkletsen op de werkvloer, is het voor veel mensen lastig om écht uit te spreken wat ze vinden. “We zijn het niet gewend om constructief feedback te geven, laat staan het te ontvangen. En dus houden we onze mond en kroppen we het op.”

Klagen tegen anderen gaat niks oplossen

Volgens Eva Schutte van mediationkantoor ReulingSchutte is er in dit soort situaties een belangrijke rol weggelegd voor de manager. “Die moet direct ingrijpen op het moment dat hij ziet er iets niet in de haak is. Niet denken dat het zichzelf wel oplost, want als een probleem gaat sudderen, drijf je het hele team uit elkaar.”

“Je moet elkaar de oorzaak van het gedrag van de ander in laten zien.” Eva Schutte

Daarnaast is het belangrijk dat een manager ook de juiste vragen stelt om een probleem op te lossen. “Je moet elkaar de oorzaak van het gedrag van de ander in laten zien.”

Als iemand een collega vaak controleert, moet een manager de reden van dat gedrag kunnen achterhalen. Niet alleen handig voor de collega, maar ook voor mensen zelf. Want hoe graag we ook willen geloven dat het altijd aan iemand anders ligt, hebben we zelf ook een belangrijke rol.

Wie bijvoorbeeld kijkt naar werkdruk, een andere bron van veel ergernis, zal toch echt zelf zijn grenzen aan moeten geven en het bespreekbaar maken. Van de Griendt: “Jij kunt erover klagen tegen je collega’s, maar dat gaat niets oplossen. Alleen jij kan er iets aan doen, als je je maar uitspreekt.”