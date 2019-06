De temperaturen gaan flink omhoog. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zondag het hitteplan geactiveerd voor het midden, zuiden en oosten van Nederland.

De temperatuur stijgt vanaf dinsdag tot boven de 30 graden. Op kantoren zonder airco en op de bouwplaats is dat geen pretje. Welke maatregelen kun je van je baas verwachten bij hitte?

De temperatuur op de werkplek mag niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer, volgens het Arbobesluit. Als het extreem warm is, is je werkgever bovendien verplicht persoonlijke beschermingsmaatregelen te verstrekken.

Dreigt je gezondheid direct schade op te lopen door de warmte en neemt je baas geen maatregelen? Dan kun je een klacht indienen bij de Inspectie SZW.

Is werken in de hitte noodzakelijk?

Bij hitte moet je werkgever om te beginnen nagaan of werken in de warmte wel echt noodzakelijk is en de duur van de werkzaamheden in de warmte eventueel verkorten.

Ook moet de werkgever werknemers taken op een warme plek af laten wisselen met klussen op een koelere plek en koude dranken aanbieden.

De werknemer moet bij hitte bovendien de beschikking krijgen over persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor werk in de buitenlucht valt dan te denken aan zonnebrandcrème en hoofdbescherming.

Tropenrooster met aangepaste werktijden kan helpen

Als de warmte op de werkplek moeilijk of niet te beperken is, zouden werkgevers een tropenrooster kunnen invoeren. Zo’n rooster kan bestaan uit aangepaste werktijden, een verkorting van de werktijd en extra pauzes.

Werknemers zelf kunnen zich instellen op de hitte door luchtige kleding te dragen en veel te drinken. Ook helpt het om direct invallend zonlicht zoveel mogelijk te vermijden.

Maar wanneer is het nu té warm op de werkplek? Daarvoor gelden geen specifieke temperaturen. Je kunt wel gebruikmaken van de hittestresscalculator van FNV, die een indicatie geeft. Ook geeft het Arboportaal richtlijnen die kunnen worden aangehouden voor werk in kantoren en in kleine werklokalen.

Licht kantoorwerk is nog te doen tot 28 graden

Hoe warm te warm is, hangt onder andere af van de mate van lichamelijke inspanning die een werknemer moet verrichten. Licht kantoorwerk is nog wel te doen tot een temperatuur van 28 graden.

Voor intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 26 graden, maar dan moet er wel sprake zijn van een “duidelijk voelbare luchtstroom”. Anders kan beter een grens van 25 graden aangehouden worden. Voor zeer lichamelijk inspannend werk geldt mét luchtstroom een maximum van 25 graden en zonder luchtstroom 23 graden.

Ook voor mensen die in de buitenlucht werken zijn geen wettelijke grenswaarden vastgesteld. Wel heeft de cao voor dakdekkers een hitteverlet opgenomen: als het buiten 40 graden of warmer is, mogen dakdekkers met behoud van salaris hun werk neerleggen.