Het aantal werkenden groeit nog steeds, maar wel iets minder snel dan in het eerste kwartaal. De toename was in de afgelopen drie maanden zo'n elfduizend per maand, terwijl in januari, februari en maart de groei nog zestienduizend per maand was. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In mei waren er 8,9 miljoen werkenden, wat neerkomt op 68,7 procent van de bevolking. Dat is ongeveer evenveel als in maart en april. Het aantal werkenden tussen de 15 en 75 jaar oud nam de afgelopen drie maanden toe met elfduizend per maand.

De arbeidsdeelname onder mannen is al sinds november 2018 ongeveer gelijk, met 73,1 procent. Bij vrouwen steeg de arbeidsdeelname sindsdien met 0,5 procentpunt tot 64,3 procent.

302.000 mensen direct beschikbaar voor werk

Het aantal werklozen daalde sinds februari met gemiddeld 3.000 mensen per maand gedaald, waarmee er nu 302.000 mensen zonder werk zitten. Het gaat hierbij om de groep die beschikbaar is voor werk.

In mei was 3,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Eind 2018 lag dit percentage voor het eerst onder het laagste niveau van voor de crisis, met 3,5 procent.

In totaal hadden 4,1 miljoen mensen om verschillende redenen geen betaald werk. Daarvan waren 3,8 miljoen mensen niet op zoek of beschikbaar voor werk, en daarom worden zij niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal nam in de laatste drie maanden met gemiddeld duizend per maand toe.

Veel minder WW-uitkeringen

Eind mei waren er 251.000 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er vijftigduizend minder dan een jaar geleden, meldt het UWV. Dit is een daling van 16,7 procent.

In alle sectoren was een daling te zien, maar de bouw ging voorop met een daling van maar liefst 30,8 procent. De sector zorg en welzijn volgt daarop, met een daling van 23,5 procent.

Ten opzichte van april was in mei een daling van zevenduizend WW-uitkeringen te zien. Eind mei ontvingen 244.000 mensen één of meerdere WW-uitkeringen. Van hen ontving 27,6 procent de uitkering al minimaal één jaar. Dat was in mei 2018 nog een derde van de mensen.