In plaats van elke dag naar je werk gewoon 36 uur in vier dagen proppen en een uurtje eerder beginnen of langer blijven: vaak is het de wens van werknemers, maar werkgevers komt het niet altijd handig uit.

We willen graag minder werken, maar zijn niet bereid daar een deel van ons salaris voor in te leveren. ADP, een bedrijf dat loonstroken verwerkt in Europa, publiceerde deze week de resultaten van een Europees onderzoek: ruim de helft van de Europese werknemers (56 procent) zou liever vier dagen per week werken.

De meerderheid hiervan (78 procent) is niet bereid om salaris in te leveren en gaat liever voor een vierdaagse werkweek met langere werkdagen.

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam deze week met onderzoeksresultaten: in het eerste kwartaal van dit jaar liet 7 procent van de Nederlandse werkenden weten graag een kortere werkweek te willen. Deze groep groeit sinds het begin van 2013.

Minder reizen en vakantiedagen sparen

Aan zo'n 4x9-werkweek zitten flink wat voordelen, zegt Ellen Ranks die bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werkt als procesbeheerder.

"Mijn werk is in Assen en ik woon in Groningen. Door vier keer negen uur te werken hoef ik één dag minder te reizen, en gebruik ik mijn tijd dus veel effectiever."

En een dag minder naar kantoor is ook fijn, zegt Ranks. "De officiële werkweek voor een ambtenaar is 36 uur. Ik werk op woensdag vier uur thuis, en die overwerkuren spaar ik voor extra vakantiedagen. Mijn baas vindt 't prima. Ik mag ook zelf bepalen hoe laat ik begin, als het werk maar gedaan wordt." En de nadelen? "Je hebt 's avonds geen puf meer."

Vermoeid na een lange dag: ja, maar dat is het waard, zegt ook Isabelle don Griot die als rental sales agent werkt. "Ik werkte fulltime, en kreeg een burn-out. Toen ik weer was opgeknapt, wilde ik niet meer fulltime werken en ik koos ervoor om 27 uur te gaan werken in 2,5 dag: 11 uur op maandag, 10,5 uur op vrijdag en 5,5 op zaterdag."

De werkgever was er niet happig op, zegt Don Griot. "Ik had geen kinderen, dus waarom zou ik het überhaupt willen? Daarnaast vonden ze veel uren in weinig dagen proppen niet leuk."

"Nu ik dit alweer ruim een jaar zo doe, vinden ze het ideaal. Ik werk op de drukste dagen van de week dubbele diensten, en ik werk iedere zaterdag waardoor meer mensen van een volledig weekend kunnen genieten. Nadeel van zo lang werken is toch de vermoeidheid op zo'n dag."

Alleen in de zorg gezondheidsklachten

Hoe het zit met die vermoeidheid na een lange dag werken onderzocht Edith Josten aan aan de universiteit van Tilburg. Ze keek naar drie soorten werknemers: kantoorpersoneel, industriële werknemers en verplegenden en verzorgenden.

Het kantoorpersoneel en de industriële werknemers zagen vooral voordelen. De werknemers waren tevreden en werkten net zo effectief. Alleen in de zorg leidde de werkweek tot lagere prestaties en meer gezondheidsklachten.

Zo'n werkweek van vier keer negen is bijna altijd de wens van de werknemer, weet Ben Jansen, algemeen directeur van Déhora. Dit bedrijf adviseert bedrijven in binnen- en buitenland over hun personeelsplanning en stelt personeelsroosters op.

"De discussie rondom deze manier van werken is al zo'n twintig jaar oud, toen de 36-urige werkweek de norm werd. Hé, dachten werknemers, een uurtje extra werken en dan heb je een vrije dag extra. Maar een medewerker kan zo'n rooster niet vanaf papier beoordelen. Door negen uur te werken, plus reistijd, ben je zo'n elf uur in touw. Die vrije dag besteed je op de bank en je komt in een ritme van werken, slapen, werken, slapen."

'Laaiend enthousiast ben ik niet'

Daarbij is een 4x9-werkweek zelden een win-winsituatie, zegt Jansen. "Mij is regelmatig gevraagd om presentaties te geven waarin ik aan werknemers uitleg hoe slecht het systeem niet is. Dat doe ik niet, maar laaiend enthousiast ben ik er niet over."

Bedrijven moeten met goed onderbouwde argumenten komen om hun werknemers deze manier van werken te weigeren, zegt Jansen. Als het het bedrijf veel extra geld kost bijvoorbeeld, als een winkel maar acht uur open is, of bij 24 uursdiensten. Jansen: "3 keer 9 is 27, en geen 24, dus dan krijg je te maken met inefficiency."

Fysiek werk in de bouw of in de zorg, meer dan acht uur naar een beeldscherm staren, langdurige mentale belasting: bij dit soort werk zou je als werknemer eerder aan zes uur per dag moeten denken dan aan negen, denkt Jansen. "Ik zou uitermate terughoudend zijn met langer dan acht uur je kunstje doen."