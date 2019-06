Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboe-onderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met in deze zomereditie: de festivalbouwer en de rondvaartbootschipper.

Even voorstellen:

Bas van Baar (38) is sinds acht maanden schipper op een rondvaartboot van rederij Lovers in de Amsterdamse grachten. Hij vaart op een 'goedweerboot' en heeft een contract voor 24 uur.

Willem van Dijk ("pas 67") werkt nu elf jaar als festival- en evenementenbouwer, heeft een nulurencontract en werkt in de zomer gemiddeld zestig tot tachtig uur per week. Van Pinkpop tot Elton John, hij bouwt aan alle grote zomerevenementen. Eén keer werkte hij 36 uur achter elkaar: "Daar moet je niet te veel bij nadenken, dat moet je gewoon doen."

WvD: "Ik zou als kop van dit stuk maken: De evenementenwereld is een heel aparte wereld, maar het is onderbetaald."

Willem van Dijk, links op de foto.

Nou vertel, hoe weinig krijgt u?

WvD: "Ik werk op oproepbasis, dus wat ik op mijn rekening krijg, verschilt elke maand. Vorige maand was het seizoen nog niet echt begonnen, toen heb ik 71 uur gewerkt voor 1.311 euro bruto. Daar hield ik dan 1.065 euro netto aan over. Maar daar zit ook vakantietoeslag bij. Het is zo belachelijk weinig voor het werk dat ik doe."

Waarom stopt u er dan niet mee?

WvD: "Ja ik kan niet stilzitten. Ik probeer al drie jaar te stoppen. Maar weet je, het geld interesseert me niet. Ik zou zo in de fabriek bij mij om de hoek gaan werken, maar dat is te eentonig."

“Ja god, het geld mag altijd meer, maar ik heb een heel relaxte job” Bas van Baar, schipper

Bas van Baar.

Jij ook zo ontevreden met je salaris, Bas?

BvB: "Ja god, het mag altijd meer, maar ik heb een heel relaxte job. Mijn werkdagen hangen af van het weer en het toeristenseizoen. Normaal krijg ik per maand zo'n 1.770 euro netto (1.974 euro bruto). Maar afgelopen maand werkte ik 150 procent van mijn uren, toen kreeg ik 2.200 netto. Onderzoek schijnt te hebben aangetoond dat op het water zijn goed is voor je geestelijke kant. Nou, dat voel ik wel. Dus ik ben een tevreden mens."

“Mij verwondert het elke keer weer, zo'n Beyoncé die onder het podium vandaan geschoten wordt.” Willem van Dijk, festivalbouwer

WvD: "Leuk! Aan het begin van een nieuw seizoen begint het bij mij altijd te kriebelen. Je zou eens een dagje mee moeten komen, er gebeurt zo veel achter het podium: kilometers kabel, lasers met effecten, vuurwerk. Mij verwondert het elke keer weer, zo'n Beyoncé die onder het podium vandaan geschoten wordt. In de zomer komen al die figuren weer langs: Pink, Madonna, Christina Aguilera. En volgend jaar het songfestival!"

BvB: "Ben je ook weleens van een stellage afgeflikkerd?"

WvD: "Nee haha. Dat gebeurt wel af en toe hoor, maar we werken superveilig, altijd gezekerd. Ik mag dat niet meer, omhoog klimmen. 'Hey ouwe, jij blijft beneden', krijg ik dan te horen."

BvB: "Ik heb weleens een brug of een buur geraakt, maar heb gelukkig nog nooit erge schade gemaakt. Hiervoor heb ik als reisleider gewerkt, in Lloret de Mar en Sunny Beach. Dáár kan ik echt een boek over schrijven. De dingen die ik toen heb gezien, kan je maar beter niet in dit artikel zetten. Nu is het een stuk rustiger."

“In de winter is dit werk wel een beetje afzien” Bas van Baar, schipper

Wat doen jullie in de winter?

BvB: "Veel. Kleren. Aantrekken. In de open boot is het dan echt steenkoud. 's Winters is dit werk wel een beetje afzien, maar in de zomer is het heerlijk."

WvD: "In de winter geniet ik. En ik rij een paar dagen per week op de vrachtauto. Dat heb ik m'n hele leven gedaan. Tot m'n vrouw een advertentie in de krant zag van André Rieu. Hij zocht een heftruckchauffeur voor het kasteel van Sissi dat hij aan het nabouwen was. Het was het allergrootste podium van de hele wereld. Ik heb me daarvoor aangemeld en van het één kwam het ander. Want eigenlijk ben ik al lang met pensioen."