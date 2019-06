Dinsdag maakte de TU Eindhoven bekend dat de vacatures voor wetenschappelijk personeel voorlopig uitsluitend openstaan voor vrouwen. Dit moet ertoe leiden dat volgend jaar al een op de vijf hoogleraren een vrouw is. NU.nl spreekt met voor- en tegenstanders.

De reacties op NUjij, het discussieplatform van NU.nl, laten vooral een negatief geluid horen. "Hoe kun je gelijke rechten en kansen verkondigen als je een van de twee betrokken partijen buitensluit?", aldus een lezer.

'Soms moet je drastische maatregelen nemen'

Jannet Vaessen, directeur-bestuurder van de belangenorganisatie WOMEN Inc., begrijpt de weerstand. "Het is een abrupte stap en het was waarschijnlijk beter geweest als TU Eindhoven dit beleid geleidelijk had ingevoerd." Wel staat ze achter de actie. "Als het op een andere manier niet lukt, moet je soms drastischere maatregelen nemen."

“De mannen die dit nu voorstellen, zouden als symbolische stap moeten zeggen: ik geef mijn plek op voor een vrouw” Josse de Voogd, geograaf

De TU Eindhoven heeft eerder al maatregelen getroffen om het aandeel vrouwelijke academici te vergroten, maar dat ging volgens de universiteit te langzaam. De universiteit wil dat minimaal de helft van al haar universitair docenten vrouw is. Het minimumpercentage vrouwen onder universitair hoofddocenten en hoogleraren is 35 procent.

Het nieuwe beleid leidt tot een ongezonde verhouding

Een groot tegenstander van het beleid is geograaf Josse de Voogd, die zich al langer kritisch uit over het diversiteitsbeleid van universiteiten. Niet omdat hij tegen het stimuleren van diversiteit is, maar om de - in zijn ogen - problematische aanpak van het diversiteitsprobleem. "Het leidt weer tot nieuwe problemen."

Een van zijn grootste zorgen is dat jonge mannen door deze maatregel worden uitgesloten, terwijl de 'gender gap' niet hun fout is en voortkomt uit eerdere generaties. Vrouwen moesten namelijk naar de huishoudschool of stoppen met werken als ze gingen trouwen. De professors uit die tijd blijven tot hun pensioen.

Volgens De Voogd ontstaat door het nieuwe beleid een ongezonde verhouding. Daarom pleit hij voor een andere oplossing. "De mannen die dit nu voorstellen, zouden als symbolische stap moeten zeggen: ik geef mijn plek op voor een vrouw."

Onderdeel van een groter probleem

De beslissing van de TU Eindhoven om voorlopig geen mannen meer aan te nemen, is volgens De Voogd onderdeel van een groter probleem. Bij universiteiten heerst volgens hem een eenzijdig diversiteitsbeleid. "Het draait altijd om gender en etniciteit. Nu zijn vrouwen het stokpaardje, terwijl diversiteit een veel breder begrip is. Waarom houden we geen rekening met iemands politieke voorkeur, gezondheid of sociaal-economische milieu?"

“Je hebt een inclusieve cultuur nodig, denk aan bespreekbaarheid en veiligheid, met inclusieve, ambitieuze leiders” Jannet Vaessen, directeur-bestuurder WOMEN Inc.

'Vraag desnoods of ze terug willen komen'

Maar wat is dan wel de oplossing? Vaessen van WOMEN Inc. denkt dat deze manier van quoteren op langere termijn niet voldoende gaat zijn. "Als je bij diversiteit alleen op aantallen let, ga je deze vrouwen, of welke minderheid dan ook, niet behouden. Daarvoor heb je een inclusieve cultuur nodig, denk aan bespreekbaarheid en veiligheid, met inclusieve, ambitieuze leiders.”

De Voogd ziet liever dat andere mechanismen die vrouwen uitsluiten, worden aangepakt. Volgens hem wordt vrouwen bijvoorbeeld afgeraden zwanger te worden tijdens hun promotie. "Mensen promoveren en haken af, daar zijn redenen voor. Ga met die mensen in gesprek en vraag desnoods of ze weer terug willen komen."