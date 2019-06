Het groeitempo van het aantal uitzenduren valt in 2019 sterk terug, voorspelt het ING Economisch Bureau donderdag. Na vier jaar van relatief hoge groei, zou er dit jaar door aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en lagere economische groeiverwachtingen maar 1 procent stijging te zien zijn.

Bovendien heeft de flexbranche last van de invoering van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die flexwerkers duurder maakt dan vast personeel. De WAB wordt op 1 januari 2020 van kracht.

ING verwacht dat de behoefte aan flexibel personeel niet verdwijnt, en dat daarom de kans groot is dat er meer vraag komt naar uitzenders en zzp’ers in plaats van payrolling.

"Hoe groot dit effect zal zijn, hangt mede af van de inhoud van de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) voor zzp’ers", aldus Katinka Jongkind, econoom bij het ING Economisch Bureau. De wet DBA wordt later in 2019 bekendgemaakt.

'Groei van uitzenduren is over het hoogtepunt'

In 2015 was de groei van het aantal uitzenduren nog 12 procent, en ook in 2016 (9 procent), 2017 (9 procent) en vorig jaar (7 procent) waren er aanzienlijke toenames.

Die volumegroei lijkt nu over het hoogtepunt heen, met in 2020 zelfs de verwachting van 0 procent groei, of een kleine krimp.

Tot 2017 verhoogden uitzenders de prijzen nog maar weinig, maar de krappe arbeidsmarkt biedt hiervoor nu mogelijkheden. In 2018 gebeurde dat al met 4 procent. In 2019 is er door de krapte naar verwachting ook een prijsstijging, maar wel een minder grote.

'Uitzenders kunnen zelf mensen gaan opleiden'

Volgens het onderzoeksbureau moeten uitzenders vanwege de aanhoudende arbeidsmarktkrapte oplossingen zoeken om aan de vraag te voldoen. Zo zou het zelf opleiden van personeel uitkomst kunnen bieden.

Ook het stimuleren van uitzendkrachten om meer uren per week of een langere aaneengesloten periode te werken is een van de mogelijkheden. Uitzendkrachten werken gemiddeld dertig uur per week en 137 dagen per jaar, wat maakt dat hiervoor ruimte is.

De concurrentie met online platformen zoals Deliveroo en Temper is ook een uitdaging voor de sector. Daarom zou er voldoende in digitalisering moeten worden geïnvesteerd.