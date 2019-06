Vanwege de krappe arbeidsmarkt zetten veel werkgevers allerlei middelen in om personeel te werven of te behouden. Zo schaalt 68 procent nieuw personeel hoger in, waarmee nieuwkomers gemiddeld 8,5 procent extra salaris krijgen. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN donderdag na een enquête onder leden.

Uit de enquête blijkt dat maar liefst 79 procent van de werkgevers last heeft van de krappe arbeidsmarkt. Vooral functies in de techniek (51 procent), productie (28 procent) en ICT (27 procent) kampen met tekorten.

Werkgevers zetten tegenwoordig vaker immateriële instrumenten in om nieuwe medewerkers te trekken of huidige vast te houden. Zo biedt 76 procent werknemers ontwikkelingsmogelijkheden aan en kiest 63 procent ervoor om het vaste contract in te zetten.

Ook financiële instrumenten zijn in trek. Hoger inschalen van personeel is hierbij de populairste maatregel, met 68 procent van de werkgevers die het middel inzet.

Ook een premie voor zittend personeel dat nieuwe mensen aandraagt, komt vaak voor. 62 procent van de werkgevers kiest hiervoor. Deze beloning varieert enorm in hoogte, van tientallen tot duizenden euro's.

Tijdens de vorige piek in arbeidsmarktkrapte, in 2008, was het tekort onder mbo'ers het grootst. Dat geldt nu voor hbo'ers.