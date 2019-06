Kantoortrends komen en gaan. Zitzakken hebben plaatsgemaakt voor bureaufietsen, het bier op vrijdagmiddag wordt een groen sapje en rookruimtes verdwijnen. Green is the new lean en sinds een paar weken kunnen bedrijven die echt hun best doen met hun groenbeleid een Natuurlijk Werkt-keurmerk verdienen.

Groen voelt goed. En wie zich goed voelt, werkt geconcentreerder en harder, liet internationaal onderzoek aan de universiteit van Cardiff uit 2014 zien.

Er werden planten in twee grote, kaal uitziende kantoren in Nederland en Engeland geplaatst en de productiviteit ging er met 15 procent omhoog. De werknemers konden zich beter concentreren en ervoeren een betere luchtkwaliteit.

De flexwerktrend, waarbij de werkplek zo leeg mogelijk blijft en steeds beschikbaar voor een andere collega is, is door dit onderzoek helemaal geen logische keuze meer, zegt hoofdonderzoeker Marlon Nieuwenhuis.

'Planten stimuleren tevredenheid'

Ook 'onze eigen' Wageningen University & Research publiceerde begin dit jaar de resultaten van een plantenonderzoek. In werkruimtes met planten is de luchtvochtigheid zo'n 5 procent hoger dan in ruimten zonder planten, en in de winter is er zelfs tot 17 procent verbetering gemeten.

Planten lossen ook het probleem met koukleumende of juist oververhitte collega's op; medewerkers ervaren de temperatuur in een kantoorruimte met planten minder snel als te warm of te koud. Planten maken je sneller tevreden over je eigen functioneren, er wordt minder gepiekerd en mensen beoordelen hun werkplek na beplanting als aantrekkelijker.

De werkgever heeft al helemaal baat bij kantoorplanten. Mensen die in een ruimte met planten werken, melden zich minder vaak ziek; een daling van 36 procent naar 16 procent, en dat komt per medewerker neer op gemiddeld 1,6 ziektedag minder per jaar.

'Iedereen heeft behoefte aan groen'

Het idee dat een groene omgeving winst oplevert, heeft inmiddels de Nederlandse overheid bereikt. Deze week startte het project Natuurlijk Werkt, en samenwerking van de overheid en de branchevereniging VHG, voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters.

Natuurlijk Werkt ondersteunt bedrijven en organisaties die graag willen vergroenen. Ze bieden een quickscan om de huidige situatie op een kaal kantoor in kaart te brengen, en geven bedrijven die zich aansluiten toegang tot een netwerk van professionals om in actie te komen.

De urgentie van groen is nu op z'n allerhoogst, zegt Natuurlijk Werkt-projectleider Marc Custers. "Het doel is een beweging op gang krijgen. Meer groen, meer licht, beweging en voeding; dat is onze filosofie, en we willen bedrijven daaraan verbinden."

“We willen een beweging op gang krijgen: meer groen, licht, beweging.” Marc Custers, projectleider Natuurlijk Werkt

Bedrijven die zich door Natuurlijk Werkt laten inspireren, krijgen een keurmerk waarmee ze medewerkers en de buitenwereld kunnen laten zien dat hun bedrijf een echt groen bedrijf is.

Niemand heeft een hekel aan een omgeving met veel groen, en elk kantoor heeft baat bij beplanting, zegt Custers. "Beplanting reduceert geluidstress in een lawaaiige kantoortuin, bijvoorbeeld. Het maakt lege flexplekken aantrekkelijker om in te werken. De behoefte aan groen is universeel en mensen die écht geen groen in hun kantoor willen, die zijn er niet."

De pilea, ook wel bekend als de pannenkoekplant, zou een goede kantoorplant zijn. (Foto: 123RF)

'Neem geen bananenplant of varkensboom'

Kantoorplanten worden inderdaad een steeds grotere hit, zegt beplantingsbedrijf Plantsome. Een steeds groter deel van de klantenkring werden bedrijven en kantoren, en dus stellen zij pakketten samen met de beste kantoorplanten en ontwikkelden ze een app die helpt met de verzorging.

Want iedereen wil groen, maar water, liefde en aandacht aan een plantje geven, is vaak net iets te veel gevraagd op een kantoor, zegt 'plantenverpleegster' Marleen van het bedrijf Plantsome.

Groene planten die niet te veel aandacht nodig hebben dus. De drakenbloedboom is mooi groen, luchtzuiverend en met zijn lengte van 1,30 meter lekker opvallend, aldus de plantenverpleegster. "Hij heeft vrij weinig water nodig, en is dus echt een makkelijke, leuke groene collega om erbij te hebben."

“De drakenbloedboom is een makkelijke, leuke groene collega” Marleen, 'plantenverpleegster' Plantsome

De sanseveria is makkelijk te onderhouden, en vrouwentong doet het goed op kantoren vanwege z'n herkenbaarheid. "Oudere mensen hebben er een gevoel van nostalgie bij, en voor jonge mensen is deze plant juist hip."

Andere goede kantoorplanten voor op je bureau: de graslelie, krulvaren, een luchtplantje, de pilea, blauwvaren, zamioculcas, ficus of monstera.

Afraders zijn planten die veel water en zonlicht nodig hebben, aldus de plantenexpert. "De bananenplant, paradijsvogelplant, de varkensboom en pilea depressa zijn prachtige planten en heel populair, maar niet geschikt voor je kantoor. Ze hebben te veel licht, water en aandacht nodig."

Nog een tip voor kantoormedewerkers: "Gooi niet elke dag je kopje koffie of thee leeg in de kantoorplant, zeker niet als die gekweekt is op hydrokorrels. Het koffiedik uit het koffieautomaat mengen met potaarde kan wel. Daar gaan ze juist beter van groeien, maar daar zijn wel collega's met hele groene vingers voor nodig."