Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de dakdekker en de high class escort.

Even voorstellen:

Gwen (23, Amsterdam, niet haar echte naam) is nu anderhalf jaar high class escort bij Society Service. Ze heeft één of twee dates per week, die gemiddeld zo'n vijf uur duren. Daarnaast is ze vijfdejaars student geneeskunde. Ze denkt erover zich te specialiseren in neurologie.

Ed van der Want (51, Rotterdam) is al 33 jaar dakdekker bij dezelfde werkgever. Hij werkt veertig uur per week. In het weekend klust hij weleens bij en vorig jaar zat hij een half jaar ziek thuis.

Foto: Ed van der Want.

Leuk dat jullie meedoen met deze rubriek! Hoeveel geld verdienen jullie?

G: "Met een korte boeking, zoals een dinnerdate van vijf uurtjes waarbij we wat drinken, een hapje eten om elkaar beter te leren kennen en dan naar een privéplek gaan, verdien ik zo'n 600 euro. Maar een weekendje weg kan al snel 3.000 euro opleveren. Gemiddeld verdien ik netto ongeveer 3.500 euro per maand."

EW: "Zo! Dat is niet slecht. En je kan er gemakkelijk nog meer van maken. Mijn brutosalaris van afgelopen jaar was 35.756 euro. Per vier weken hou ik netto iets minder dan 2.000 euro over. Mijn loon is hoger dan dat van mijn jongere collega's; ik zit nog op het salarisniveau van de jaren tachtig. Hoe ben jij eigenlijk bij dit werk gekomen, Gwen?"

“Niet iedereen wordt zomaar aangenomen.” Gwen, high class escort

G: "De eerste keer dat ik ervan hoorde, las ik een interview met een high class escort girl in de LINDA. Daar werd ik heel nieuwsgierig van. Ik heb er toen alles over gelezen wat los en vast zat en heb de stoute schoenen aangetrokken door te solliciteren. Niet iedereen wordt trouwens zomaar aangenomen."

Vinden jullie je werk zwaar?

EW: "Ja. Normaal stel ik aan mensen voor om een paar dagen van baan te ruilen, zodat iemand kan voelen hoe het is om acht uur lang in weer en wind geknield op een dak te werken. Maar Gwen, ik hoop dat je het me vergeeft dat ik dat nu niet doe, want ik ben gelukkig getrouwd."

“Door het dag in dag uit op een dak staan, heb ik huidkanker gekregen.” Ed van der Want, dakdekker

G: "Haha, geen probleem. Ik ben niet lui, maar ik denk ook niet dat ik goed zou zijn in jouw werk, Ed. Ik vind mijn werk overigens totaal niet zwaar, ik heb er veel plezier in. Dat moet ook wel in dit beroep, anders is het niet goed voor je. Iemand die dit alleen voor het geld doet, zal het lastig hebben. Het zwaarste wat mij kan overkomen, is dat ik niet echt een klik heb met de klant."

EW: "Door het dag in dag uit op een dak staan, heb ik huidkanker gekregen, op mijn neus. Al ontkennen alle arboartsen de link met mijn werk, ik weet wel beter; de zon kan heftig zijn en op daken is er nul beschutting. Ik heb nu een nieuwe neusvleugel, smeer me om de twee uur in met factor 50 en draag een uv-beschermende pet met oorkleppen. Heb jij dat niet, Gwen, dat het zeer gaat doen?"

“Veel mensen denken dat mijn werk alleen maar om seks gaat, maar dat is een misvatting.” Gwen, high-class escort

G: "Veel mensen denken dat mijn werk alleen maar om seks gaat, maar dat is een misvatting. Dus: nee. Klanten boeken een escort voor een leuke avond, een goede gesprekspartner of intimiteit. Natuurlijk, seks is een belangrijk aspect van mijn werk, maar het is breder dan dat. Het gaat om het menselijk contact, en precies dat vind ik ook het leukst."

Gaan jullie dit tot jullie pensioen doen?

G: "Het is voor mij perfect om dit werk naast mijn studie te doen. Maar als ik me ga specialiseren, stop ik er waarschijnlijk mee. Dan heb ik er gewoon geen tijd meer voor."

EW: "Tot mijn pensioen? Dat is fysiek onmogelijk. Ik ben er toevallig ingerold op mijn negentiende, nadat ik uit militaire dienstplicht kwam. Als ik zie hoe moeilijk oudere collega's zich voortbewegen, dan heb ik er een hard hoofd in dat ik de 67 en een paar maanden ga halen. Ik mik op 63."