Een zwetende collega in een naveltruitje tegenover je, de jubeltenen van de manager in gezondheidssandalen, of vergaderen in een zaal vol ontblote knieën, dijen, armen en oksels. Hoeveel bloot van een collega moeten we kunnen verdragen? NU.nl vraagt het aan een etiquette-expert.

In Japan moeten vrouwen hakken naar hun werk dragen, riep de Japanse minister van Arbeid en Volksgezondheid afgelopen week, want dat is "gepast en noodzakelijk".

In Frankrijk veroorzaakte een groep buschauffeurs een klein relletje, toen zij op hun werk in een rok in plaats van in een broek verschenen. "Als vrouwen lekker luchtig in een rok hun bus mogen besturen, waarom zouden wij dan een lange broek aan moeten?", vroegen zij zich af.

En in Nederland voeren we de kortebroekendiscussie op kantoor. Die discussie kun je in de kiem smoren door als bedrijf richtlijnen op te stellen, zegt Anne-Marie van Leggelo van Het Etiquettebureau.

De kortebroekendiscussie in volle gang

"Kantoren hebben vaak geen officiële dresscode, mensen doen maar wat en onder collega's ontstaat onderling discussie. Want wat als jij heel graag een korte broek aan wil, niet durft en elke dag toch naar de blote knieën van je collega aankijkt?"

"Natuurlijk hangt alles af van het soort branche waar je in werkt. Maar op formele kantoren zijn de ongeschreven regels: geen zichtbare blote tenen, geen korte broek, niet te korte rokjes, een panty aan en niet te veel bloot."

De meeste mensen snappen dat wel, maar er zijn altijd recalcitrante collega's die aantrekken waar ze zin in hebben, en zo ontstaan discussies, zegt Van Leggelo.

Short suit slaat niet aan

Voor Nederlanders is de korte broek echt te casual, zegt Van Leggelo. "Het is wel geprobeerd. We hadden een tijdje de short suit, een nette korte broek met bijpassend jasje. Het sloeg niet aan, we vinden dat in Nederland toch niet representatief."

Voor mannen op formele kantoren zit er niets anders op dan een lange broek aan te trekken en de tenen te bedekken.

"Stel dat jouw baas bij wijze van uitzondering korte broeken toestaat omdat het echt te warm is. Wat trek je daar dan onder aan? Slippers en sandalen zijn niet representatief vanwege de blote teen. Sokken in je sandalen is geen goede oplossing. Daarmee straal je geen professionaliteit uit."

Een panty maakt je benen warmer

Vrouwen hebben het qua benen niet veel makkelijker dan de mannen. Een panty is op de meeste formele kantoren echt de bedoeling. "Het siert je benen, ondersteunt de huid en verbloemt adertjes. Je ziet er representatiever uit met een panty, maar maakt je benen wel wat warmer. Vrouwen kunnen kiezen voor een dunne zomerpanty."

Wie zich representatief én koel wil kleden, heeft genoeg keuze, vindt Van Leggelo. "Jurkjes met een mouwtje, een luchtig overhemd, een vestje meenemen dat je op kantoor pas aantrekt."

Je kledingkeuze is het visitekaartje van je bedrijf, aldus de etiquette-expert. Dus heeft jouw bedrijf geen dresscode, dan moet je zelf kunnen aanvoelen of een T-shirt met een stripfiguur, blote benen in combinatie met lang beenhaar of zweetvlekken representatief zijn voor je bedrijf.



Van Leggelo: "Ik denk dat 90 procent dat zelf wel kan beoordelen".