Je brengt in veel gevallen zo'n veertig uur per week met collega's door. Niet zo gek dus dat je met sommigen ook een vriendschapsband hebt. Heeft dat buiten een goede werksfeer eigenlijk nog meer voordelen? En wat als die goede vriend(in) ook je baas is?

Uit een onderzoek uit 2007 van Shawn Achor, schrijver van het boek The Happiness Advantage, bleek dat sociale steun op het werk niet alleen leidt tot meer geluk, maar ook tot een grotere kans op promotie. En volgens weer een ander onderzoek zou het goed zijn voor je gezondheid.

Volgens arbeidspsycholoog Tosca Gort, oprichter van GORTcoaching, brengt vriendschap op de werkvloer een heleboel voordelen met zich mee. "Verbinding met andere mensen maakt je het allergelukkigst", zegt zij.

Vriendschap is in Nederland 'een heftige term'

Gort wijst erop dat vriendschap in Nederland wel "een heftige term" is, die je reserveert voor mensen die echt bijzonder voor je zijn. In veel andere landen noem je iemand veel sneller een vriend.

Maar vriendschappelijkheid, een etiket dat Nederlanders sneller zullen gebruiken, wordt door 95 procent van de mensen belangrijk gevonden op het werk.

“Ga naar de borrel, maak een praatje bij de koffieautomaat en stel je voorzichtig kwetsbaar op” Tosca Gort

"Het is zelfs zo dat sommige mensen in een baan blijven hangen die ze al lang niet meer boeiend vinden, puur omdat ze geen afscheid willen nemen van dierbare collega's", merkt Gort op.

Goede band met collega's kan promotie of bonus opleveren

Een goede band met je collega's levert je bijvoorbeeld bedrijfsinformatie op en heeft dus ook praktisch nut. Ook kan het je inderdaad eerder een promotie opleveren, of een bonus.

Loopbaancoach Patricia de Wit denkt dat vriendschap op het werk ervoor zorgt dat de drie psychologische basisbehoeften van mensen - relatie, competentie en autonomie - beter vervuld worden.

"Mensen zien goede dingen in je, je krijgt goede feedback, je kunt hulp verwachten en durft te sparren", stelt De Wit. Ook zorgen vriendschappelijke banden er volgens De Wit voor dat de communicatie makkelijker verloopt en dat mensen creatiever zijn.

'Als je helemaal geen klik hebt met collega's, wordt het lastig'

Maar wat nou als je graag in alle rust werkt en al dat geklets en geroddel bij de koffieautomaat van jou niet zo hoeft? Dat kan natuurlijk, maar dan maak je het jezelf niet gemakkelijk.

"Als je helemaal geen klik hebt met je collega's, wordt het lastig", zegt De Wit. "Daarom organiseren bedrijven ook teambuildingsdagen of organiseren ze 's ochtends stand-upmeetings. Door zaken met elkaar te delen, ook persoonlijke, begrijpen mensen elkaar beter."

“Stel je voor dat je een vriend moet ontslaan” Patricia de Wit

Ongeveer twee derde van de Nederlandse werknemers heeft vriendschappelijke relaties met collega's en bespreekt persoonlijke kwesties met hen, meldde hr-dienstverlener Protime vorige week op basis van eigen onderzoek. 12 procent heeft collega's die ook tot de hechte vriendenkring behoren. 6 procent spreekt echter zelden met collega's.

Een hiërarchisch verschil maakt het lastiger

Als een bevriende collega ook je baas wordt, kan dat voor problemen zorgen. "Een hiërarchisch verschil maakt het lastiger om kwetsbaarheden met elkaar te delen", zegt arbeidspsycholoog Gort. "Je hebt dan te maken met een salaris- en een kennisverschil." Het kan helpen om goede afspraken met elkaar te maken en de persoon en de taken van elkaar gescheiden te houden.

Een bevriende collega een vervelende boodschap moeten brengen, is ook een mogelijke complicatie. "Stel je voor dat je een vriend moet ontslaan", zegt loopbaancoach De Wit. "Ook kun je mensen misschien onbewust buitensluiten, of voortrekken."

De Wit raadt mensen die vrienden moeten aansturen aan om besluiten eventueel door anderen te laten toetsen. En om jezelf geregeld af te vragen hoe iets overkomt bij anderen.

Wil je meer vrienden op het werk? Vraag een collega die je aardig lijkt dan eens mee voor de lunch, adviseert Gort. "Ga naar de borrel, maak een praatje bij de koffieautomaat en stel je voorzichtig kwetsbaar op. Het neemt eenzaamheid weg en heeft direct effect op je geluksgevoel."