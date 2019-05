Misschien wil je wel werken met Hemelvaartsdag, maar mag dat niet van je baas. Of misschien wil je baas juist wel dat je de dag daarna ook een vrije dag opneemt. Mag dat zomaar?

Het korte antwoord is: het ligt aan waar je werkt.

We hebben in Nederland een aantal officiële feestdagen. Kerst, Nieuwjaarsdag, en deze week dus Hemelvaart. Hieronder een volledig rijtje:

Officiële feestdagen in 2019 Nieuwjaarsdag: 1 januari 2019

Goede Vrijdag: 19 april 2019

Pasen: 21 en 22 april 2019

Koningsdag: 27 april 2019

Bevrijdingsdag: 5 mei 2019

Hemelvaartsdag: 30 mei 2019

Pinksteren: 9 en 10 juni 2019

Kerst: 25 en 26 december 2019

Maar, pas op. Dat die feestdagen officieel zijn, zegt niets over of je vrij bent. Er is in Nederland namelijk geen wet waarin staat dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers.

Helemaal rechteloos ben je niet. In je cao of arbeidsovereenkomst kunnen namelijk wel afspraken zijn vastgelegd over welke dagen je vrij bent. Dat kunnen de officiële feestdagen zijn, maar er kunnen ook andere afspraken over worden gemaakt.

Schoolvakanties en bouwvak

Zo is het in bepaalde sectoren gebruikelijk om in bepaalde periodes met het hele bedrijf vrij te zijn.

Werk je in het onderwijs, dan ben je waarschijnlijk vrij tijdens de schoolvakanties. In sommige bouwbedrijven wordt ook nog gedaan aan de bouwvak, een vaste vakantieperiode van drie weken in juli en augustus.

Overigens is de bouwvak sinds 1981 niet meer verplicht, en is het dus aan de bedrijven zelf om dit (al dan niet) vast te leggen in de arbeidsovereenkomst.

Verplicht vrije dagen opnemen

Werkgevers kunnen personeel ook verplichten om een vrije dag op te nemen, bijvoorbeeld tussen Hemelvaart en het weekend. Er moet dan wel in de cao of arbeidsovereenkomst staan dat dit mogelijk is.

Staat er niet in je cao of arbeidsovereenkomst dat je werkgever je kan verplichten een vrije dag op te nemen? Dan hoef je dus in principe geen vrije dag op te nemen.