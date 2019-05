Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt trekken bedrijven van alles uit de kast om medewerkers te werven. Maar wie de werkzaamheden mooier maakt dan ze zijn, loopt de kans dat het nieuwe personeel ook zo weer weg is.

Als kersverse senior personeelsadviseur van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) kreeg Berber Visser afgelopen jaar de taak personeel te werven voor de afdelingen Psychologie en Psychiatrie.

"Ik kreeg vooral veel waarschuwingen hoe lastig het was om de posities te vervullen. Een moeilijke markt waar je van goeden huize moet komen om kandidaten te vinden."

De waarschuwing sluit aan bij de cijfers over de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal werklozen in het eerste kwartaal van 2019 met 307.000 (3,3 procent van de beroepsbevolking) voor het eerst lager is dan voor de economische crisis van 2008.

Tegelijkertijd spreekt het UWV van een krappe arbeidsmarkt in acht van de twaalf provincies. Vooral de bouw, zorg, onderwijs en IT hebben het moeilijk om hun vacatures te vervullen.

Vervelend als het mismatcht

Om het personeel tóch binnen te halen, trekken bedrijven slimme verkooptechnieken uit de kast. "Maar als je niet eerlijk bent over wat de baan inhoudt, dan zullen kandidaten vroegtijdig vertrekken", aldus Manus Aa, oprichter van de start-up Spielwork.

Hij kan het weten: na een baan bij een groot advocatenkantoor ontdekte Aa dat z'n werk hem in de dagelijkse praktijk toch niet aansprak. "Zo'n mismatch is voor beide partijen vervelend en kostbaar, dat wil je voorkomen."

Hij begon Spielwork, waar vacatures eerlijk worden weergegeven. Bedrijven als KPN, PwC en EY gaan met de billen bloot over aantal te werken uren, salarissen en weekindelingen. Volgens Aa begint bij bedrijven steeds meer het besef door te dringen dat eerlijkheid op de lange termijn meer oplevert.

"Al glipt er nog wel eens een verkooppraatje doorheen. "Dan wordt er gepocht met de skivakantie die één keer in de drie jaar gehouden wordt, terwijl kandidaten gewoon willen weten wat ze moeten doen als ze de eerste dag beginnen."

Een rondleiding over de werkvloer

Visser kwam tot eenzelfde conclusie voor het te werven personeel in het MCL. "Wat je niet ziet in een advertentie is hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. Terwijl dat toch een doorslaggevende factor kan zijn."

Ze besloot een meet-and-greet met het huidige personeel op te zetten, waarbij potentiële kandidaten middagen langs konden komen voor een rondleiding. Ook gaf het personeel presentaties over hun vakgebied. "Zo gaven psychologen inzicht in hoe hun week eruitziet. Tegelijkertijd kon je je nieuwe collega's alvast leren kennen."

Pas op de valkuilen

Aa is enthousiast over de werkwijze, maar waarschuwt dat de open dag ook een goed beeld van de realiteit weer moet geven. "Je moet niet de mooiste bloemen neerzetten en alsnog de leukste dingen uitlichten. Pas op voor de valkuil van de open dagen van middelbare scholen. Daar zag je ook altijd enkel de leukste dingen."

Een onderzoek onder vijftienduizend hr-medewerkers van adviesbureau Berenschot laat zien dat de focus van hr het komende jaar weliswaar nog op het werven van personeel ligt, maar dat die in 2020 verschuift naar het behouden ervan.

"Verwacht wordt dat de krapte op de arbeidsmarkt wat afneemt, dus daarna gaat het erom personeel zo lang mogelijk binnen te houden", aldus onderzoeker Hans van der Spek.

Scholing is een factor, maar ook transparantie vanaf het begin is belangrijk. "Laat medewerkers weten wat ze kunnen verwachten aan doorgroeimogelijkheden, dan kunnen ze daar nu al op anticiperen", raadt Van der Spek aan.

Het valt misschien ook minder snel tegen

De transparantie heeft het MCL in ieder geval geen windeieren gelegd; in totaal kwamen er zo'n dertig verpleegkundigen en tien psychologen langs voor de kennismaking in het ziekenhuis.

Van hen zijn veertien verpleegkundigen en een psycholoog inmiddels werkzaam in het ziekenhuis. "We hadden keus en hebben zelfs mensen afgewezen", zegt Visser enigszins verbaasd. Ze is niet van plan haar werkwijze te veranderen als de markt weer aantrekt. "Doordat een kandidaat weet wat hij kan verwachten, valt het ook minder snel tegen."

Wel zou ze de werving van de psychiaters anders inrichten; nu kregen geïnteresseerde kandidaten in plaats van een rondleiding een gesprek met vier psychiaters die vertelden over hun werk. "Dat kan omdat het aanbod van kandidaten gering is. Als er veel mensen zouden komen solliciteren omdat de banen weer voor het oprapen liggen, dan zou dat te veel tijd kosten."