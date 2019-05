Het openbaar vervoer ligt plat vanwege een landelijke staking, op de weg staan lange files. Voor veel mensen reden om een dagje thuis te werken. Maar is dat wel zo'n goed idee? Ja, vinden deze hoogleraren aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Als je als werkgever een sfeer van wantrouwen en controle wil, moet je dat inderdaad niet toestaan."

Sinds 1 januari 2016 geldt in Nederland de Wet flexibel werken. Dankzij deze wet heb je als werknemer het recht om bij de werkgever officieel een verzoek tot thuiswerken in te dienen. De werkgever is vervolgens niet verplicht dat goed te keuren, maar moet het op zijn minst bespreken en zijn keuze schriftelijk onderbouwen.

Thuiswerken is populair: online carrièreplatform Intermediair deed onlangs onderzoek naar thuiswerken. Hieruit bleek dat twee op de drie professionals vaak of regelmatig vanuit huis werken, en naar volle tevredenheid.

Het meest genoemde voordeel in dat onderzoek is de tijdswinst die het oplevert, gevolgd door betere concentratie en gebrek aan afleiding door collega's.

'Mijn collega's en ik hebben een spel bedacht dat we uren kunnen spelen'

Alle drie waar, zegt Merel (35), die fulltime promotieonderzoek doet aan de Universiteit van Amsterdam. "Ik heb een kantoor in Amsterdam waar ik moet werken. Maar ik woon niet in Amsterdam, en ik laat me graag afleiden door collega's. Zo hebben we het Wikipedia Spel bedacht. Wie het snelst via de hyperlinks van bijvoorbeeld 'stoel' naar 'Fidel Castro' komt wint. Geweldig. We kunnen dat uren spelen, terwijl ik toch echt een dissertatie moet schrijven."

Heerlijk, een dag ongedoucht en zonder reistijd rustig aan het werk, zegt marketingmedewerker Suus Tomohamat. Elke woensdag werkt de hele marketingafdeling van L'Oréal thuis, vertelt ze.

"Ik werk veertig uur, en heb elke dag twee uur reistijd, want het L'Oréal-kantoor staat in Hoofddorp en ik woon in Den Haag. Dus die woensdag thuis is geweldig. Ik kan desnoods in mijn bed aan het werk. Niemand die me stoort. Het geeft echt rust en breekt mijn drukke werkweek."

Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om een sfeer van vertrouwen en veiligheid te creëren, zegt hoogleraar human resource management Eric Molleman van de Rijksuniversiteit Groningen.



"Als je met een prikklok om 16.55 uur bij de deur staat te wachten, geef je je werknemers niet bepaald een gevoel van vertrouwen. Bovendien is het redelijk goed te controleren wat iemand uitvoert op een dag, als je daar afspraken over maakt."

“Met je prikklok controleren of iedereen binnen is, geeft geen veilige sfeer” Eric Molleman

'De noodzaak om op kantoor te zijn is er steeds minder'

Het feit dat mensen op een kantoor werken is redelijk nieuw en iets van na de industrialisatie, zegt hoogleraar Informatiemanagement Albert Boonstra. Boonstra's specialisatie is organisatieverandering. "We zitten in een postindustrieel tijdperk en de noodzaak om allemaal op een kluitje te zitten en samengepakt in de spits naar je kantoor te reizen is er steeds minder."

De focus verschuift van direct toezicht naar output, zegt Boonstra. "Bij direct toezicht loopt de manager rond en checkt of iedereen wel op z'n plek zit en op tijd binnen is, en dat kennen we uit de jaren vijftig." Tamelijk ouderwets, aldus de professor. "Kijken naar output, dus naar de kwaliteit van iemands werk, is een modernere manier van werken waar we steeds meer naartoe gaan."

Bouwvakkers, verpleegsters of kassamedewerkers kunnen natuurlijk niet thuiswerken, zeg Boonstra, maar vertaalwerk, schrijven, accountancy en programmeren zijn zeer geschikt om buiten kantoor te doen. "Het kan ontzettend inspirerend zijn om samen met je collega's te werken, maar ook om alleen in alle rust te werken."

Bovendien, als je als werkgever mensen te veel op de huid zit, houden ze het toch niet vol, zegt Molleman. "Dan gaan ze zich vaker ziek melden. Regels zijn wel nodig, maar de kunst is het zó te organiseren dat je zo'n Wet flexibel werken niet gebruikt."

“Allemaal op een kluitje samen werken is niet meer nodig” Albert Boonstra, hoogleraar organisatieverandering

'Op kantoor houdt iedereen elkaar constant aan de praat'

Het belangrijkste is dat je de productiviteit in de gaten houdt, zegt Molleman. "Advocaten die thuis een zaak voorbereiden, hoogleraren die 's avonds een college voorbereiden of een schrijver die misschien 's avonds productiever is: die zijn vaak intrinsiek gemotiveerd, denken niet in arbeidstijden en willen zelf goed werk leveren."

Thuiswerkers die uitslapen, in pyjama zitten te lummelen en de kantjes er vanaf lopen, noemt Albert Boonstra een karikatuur die niet klopt.

"Lummelen gebeurt ook op kantoor. Daar houdt iedereen elkaar constant aan de praat en wordt er wat afgekletst bij het koffieapparaat. En stel je eens voor wat er gebeurt met het fileprobleem en de CO2-uitstoot als iedereen 10 procent van de tijd zou thuiswerken."