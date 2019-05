Het aantal banen neemt dit en volgend jaar naar verwachting met 309.000 toe, verwacht het UWV. De snelheid waarmee het aantal banen groeit, zal daarmee wel iets afnemen, voorspelt de overheidsinstelling in een dinsdag verschenen arbeidsmarktprognose.

Het totale aantal banen komt daarmee naar verwachting in 2020 uit op bijna 10,8 miljoen.

In 2017 en 2018 nam het aantal banen nog met 467.000 toe. "Het aantal banen groeit minder hard, omdat de Nederlandse economie minder snel groeit dan de afgelopen vier jaar", stelt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV.

Het aandeel mensen dat na een WW-uitkering doorstroomt naar een bijstandsuitkering, is al flink afgenomen door de banengroei van de afgelopen jaren. In 2017 was dit aandeel 4,6 procent. In 2014, 2015 en 2016 lag het percentage nog rond de 6 procent. Naar verwachting nam dit in 2018 nog verder af.

Zeven op de tien mensen die in 2018 hun WW-uitkering beëindigden, waren uiterlijk een maand daarna weer aan het werk.

Volgens het UWV daalt het aantal WW-uitkeringen in 2019 naar zo'n 232.000 en wordt eind 2020 het aantal van 234.000 uitkeringen bereikt. Dat is 11 procent minder dan eind 2018.

Volgens het UWV blijft de arbeidsmarkt nog wel even krap. Dat de WW-periode van veel mensen korter duurt, is volgens de instelling goed nieuws. Witjes: "Maar we zijn er nog niet. Het is tijd dat ook de mensen die nog een baan zoeken profiteren van de economische groei."

Zorg en welzijn: 46.000 nieuwe banen per jaar

De sector zorg en welzijn kent met zo'n 46.000 nieuwe banen per jaar de grootste banengroei. Door de vergrijzing is er vooral meer vraag in de verpleging, verzorging en thuiszorg.

De detailhandel staat op de tweede plek met vijftienduizend banen per jaar, gevolgd door specialistische zakelijke diensten met jaarlijks negentienduizend nieuwe arbeidsplaatsen. Ook de uitzendbranche groeit, met zo'n veertienduizend banen. De toename was in 2017 en 2018 zelfs gemiddeld 60.000.

Er zijn ook sectoren waarin het aantal banen daalt. De sector landbouw, bosbouw en visserij krimpt jaarlijks met zo'n drieduizend banen. De financiële dienstverlening krimpt tussen 2007 en 2020 naar verwachting van 289.000 banen naar 212.000.