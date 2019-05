Werkgevers gaan zich in 2020 voor het eerst in vijf jaar vooral richten op behoud en scholing van het huidige personeel in plaats van het werven van nieuwe werknemers. Dat blijkt dinsdag uit het onderzoeksrapport HR-Trends 2019-2020 van adviesbureau Berenschot.

Dit jaar staat het binnenhalen van nieuw talent nog op de voorgrond, maar volgend jaar slaat de trend om, zo verwachten de ondervraagde hr-professionals.

Drie kwart van de ondervraagden heeft momenteel problemen met de werving van nieuwe medewerkers. "Het lijkt erop dat de hr-professionals voor het eerst in jaren niet werden overvallen door de krapte op de arbeidsmarkt", zo valt te lezen in het rapport.

Ondanks de verschuiving heeft 22 procent van de ondervraagden nog geen aanvullende maatregelen genomen om werknemers aan boord te houden.

De bedrijven die dit wel al hebben gedaan, kiezen er vooral voor om het opleidings- of loopbaanprogramma te intensiveren. Daarnaast voert een deel van de bedrijven een flexibeler arbeidsvoorwaardenpakket in, of wordt de betrokkenheid onderzocht.

Ook meer problemen verwacht rond werven nieuwe medewerkers

Dat hr-professionals hun focus verleggen, betekent niet dat bedrijven geen problemen meer ondervinden bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. Ze verwachten zelfs dat dit volgend jaar nog wat lastiger zal worden. Vooral in het onderwijs is het moeilijk om nieuw personeel te vinden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liet dinsdag ook weten dat de krapte op de arbeidsmarkt opnieuw verder is opgelopen. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er gemiddeld 88 vacatures per honderd werklozen. Een kwartaal eerder waren dit nog tachtig vacatures per honderd werklozen.