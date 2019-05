Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de scrummaster en de basisschoolleraar.

Even voorstellen:

Sandra Meeuwis (34, Asten) is al veertien jaar leerkracht in het basisonderwijs. Ze staat drie dagen per week voor de klas in groep 4 en een 'plusklas' - voor hoogbegaafde kinderen - en is een halve dag bezig met onderwijsinnovatie. Ze heeft een contract voor 28 uur.

Wijnand Kroes (48, Nieuwerkerk aan de IJssel) werkt veertig uur per week als scrummaster. Hij is gedetacheerd en werkt nu bij een bank. Eerder zat hij bij een verzekeraar en de NS. Hij doet dit nu zes jaar en was hiervoor vijftien jaar programmeur.

Wijnand Kroes

Wat denken jullie dat de ander verdient?

SM: "Je bent scrummaster? Scrum, dat zegt met wel iets. Even denken. Iets met programmeren?"

WK: "Klopt. Heel zwart-wit uitgelegd: ken je die grote ICT-projecten bij de Belastingdienst die fout zijn gelopen? Scrum probeert dat te voorkomen. Ik probeer een team goed te laten samenwerken. Hierdoor gaat de productiviteit omhoog en ben ik mijn salaris waard."

SM: "Oké. Dan denk ik dat je rond de 3.500 euro verdient. Zelf verdien ik maandelijks 1.900 euro netto."

Sandra Meeuwis

WK: "Bijna goed, ik krijg elke maand 3.000 euro op m'n rekening gestort. Ik had jouw salaris wel ongeveer zo geschat; een stuk lager dan het mijne. Terwijl ik eigenlijk vind dat een leraar meer zou moeten verdienen. Maar goed, mijn werk is in de commerciële sector, dat betaalt gewoon goed."

Sandra, leraren hebben de afgelopen tijd veel gestaakt. Ben jij een beetje tevreden met je salaris?

SM: "Ja, eigenlijk wel. Als ik kijk naar mijn taken, vind ik het een redelijk salaris. Al is het wel oneerlijk dat onze collega's op middelbare scholen veel meer verdienen."

“Niemand weet wat een scrummaster eigenlijk doet.” Wijnand Kroes, scrummaster

Werken jullie hard?

SM: "De werkdruk is hoog in het onderwijs. Ik zie veel collega's die hun werk mee naar huis nemen. Ik kan goed met die druk omgaan, trek voor mezelf een duidelijke streep: morgen weer een dag. Dan maar een lesje minder voorbereiden. Misschien ben ik wat nuchterder dan andere docenten."

WK: "Ik heb geen werkdruk, want ik heb geen concrete einddoelen. Wat ook helpt: niemand weet wat een scrummaster eigenlijk doet."

“Soms kom ik heel kinderachtige mensen tegen; een man van 62 heeft eens twee volle maanden niet tegen me gepraat.” Wijnand Kroes, scrummaster

Wat doe je dan de hele dag?

WK: "Die vraag krijg ik altijd. Als ik bij een nieuw team begin en mezelf introduceer, zijn er altijd mensen die het maar onzin vinden. Wat ik doe: luisteren, observeren hoe een team samenwerkt en erachter komen waar de problemen zitten. Dan help ik ze beter worden. Eigenlijk lijkt het op het werk van een leraar. Soms kom ik heel kinderachtige mensen tegen; een man van 62 heeft eens twee volle maanden niet tegen me gepraat."

“Kinderen uit groep 4 zijn heel leuk; die luisteren nog naar de juf. Een grote mond komt pas later.” Sandra Meeuwis, basisschoolleraar

SM: "Ja, als je het zo bekijkt, doen we best hetzelfde. Overigens zijn kinderen uit groep 4 heel leuk; die luisteren nog naar de juf. Een grote mond komt pas later. Ik vind het leuk om ze nieuwe vaardigheden te leren, zoals samenwerken en respect hebben. Soms volg ik de lesmethode, maar meestal probeer ik er op een creatieve manier iets van te maken. Zo hou ik leerlingen betrokken."

WK: "Precies mijn motto! Het is ook essentieel dat mensen hun werk leuk vinden."

Zouden jullie dit werk doen met een derde minder van het salaris?

WK: "Ik moet minimaal 3.000 euro netto verdienen om mijn hypotheek en vaste lasten te bekostigen. Dan zou ik weer gaan programmeren, ik word nu al vaak gebeld door headhunters die het zonde vinden dat ik niet meer programmeer."

SM: "Nee, het salaris straalt ook waardering uit. Ik zou dan bij een onderwijsadviesbureau aan de slag willen, of misschien lesgeven op de pabo."

Wijnand, zou Sandra ook scrummaster kunnen worden?

WK: "Iedereen kan scrummaster worden. Je moet er even twee dagen tegenaan in een online cursus om een certificaat te halen. Kost zo'n 200 dollar."

Wat denk je ervan, Sandra?

SM: "Ik houd het voorlopig hierbij. Maar ik zal ervoor zorgen dat er veel nieuwe scrummasters aankomen."