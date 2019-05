Wie zijn huisdier mee naar kantoor neemt, kan rekenen op een gezellige kantoorgenoot. Maar, net als thuis, komen er wel verantwoordelijkheden bij kijken.

Als Joke Bom van webwinkel WatMooi 's ochtends naar haar kantoor in Hilversum loopt, heeft ze al iemand die met haar meeloopt.

"Ik dwing haar nergens toe, het is met de jaren zo gegroeid dat ze achter me aanloopt." Die iemand is haar kat Martini. "Aan het begin liep ze halverwege de dag nog weleens zelf naar huis, maar inmiddels blijft ze altijd op kantoor."

Op kantoor heeft de kat verschillende plekjes waar ze kan liggen. "Al moeten we wel opletten dat ze niet op de kleren die we verkopen gaat liggen. We kunnen geen shirts met kattenharen versturen."

Ook hond Flo van Judy Zwinkels gaat mee naar het kantoor van Nestlé, waar ze werkt. Sterker nog: de maatregel die anderhalf jaar geleden werd ingevoerd, maakte het voor Zwinkels zelfs mogelijk om een hond te nemen.

"Bij mijn man op kantoor kan hij ook een dag de hond meebrengen. Op die manier zit ze ook niet de hele dag alleen thuis, dat vond ik toch wel zielig."

Een eigen pasje voor de hond

Bij Nestlé lag het in de lijn van hun producten dat dieren naar kantoor mee mogen: "We hebben een grote lijn diervoedingsproducten."

Wel moet eerst vastgesteld worden of ze zindelijk zijn en wordt er naar gezondheid en gedrag gekeken. "Als een hond begint te blaffen terwijl je aan de telefoon bent, is dat één keer grappig, maar het kan ons natuurlijk niet de hele tijd van het werk houden."

Is de hond eenmaal goedgekeurd, dan krijgt hij een eigen pasje om 's ochtends aangemeld te worden in het kantoor in Amstelveen. Bij de toegang hangt een foto van de negen baasjes en hun honden die tot nu toe goedgekeurd zijn, zodat je kunt zien welke viervoeter op dat moment aanwezig is.

De wetenschap ziet voordelen

Door de huisdieren gaan mensen vaker even naar buiten voor een wandeling. Zwinkels: "We zien dat wandelend vergaderen nu veel gebruikelijker is geworden." Bom voegt daaraan toe dat het goed is voor de sociale cohesie op kantoor. "Je hebt altijd een onderwerp om even een praatje over te maken."

Ook de wetenschap toont aan dat dieren op kantoor een goed idee zijn. "Bij het knuffelen van dieren wordt het hormoon oxitocine aangemaakt, ook wel het knuffelhormoon genoemd. Dat zorgt ervoor dat je meer ontspannen bent en minder stress hebt", zegt Nienke Endenburg van de Universiteit Utrecht, die verbonden is aan de faculteit Diergeneeskunde en de relatie tussen mens en dier onderzoekt.

Ze moedigt het meenemen van een dier naar kantoor dan ook van harte aan, al moet er wel op gelet worden wat de hond zelf wil. "Baasjes gaan ervan uit dat het wel goed gaat, maar niet ieder dier is gek op veel mensen om zich heen. Allereerst zal je daar aandacht aan moeten besteden."

Stem het goed met je collega's af

Ook je collega's moeten het eens zijn met de aanwezigheid van een dier. Bom: "Met onze vijf medewerkers heb ik allemaal even gezeten om te horen of ze niet allergisch waren of andere bezwaren hadden."

Bij de 450 medewerkers van Nestlé Nederland is dat niet mogelijk, maar moet de baas contractueel laten vastleggen dat niemand in zijn team er problemen mee heeft. "Dat zijn toch de collega's die je hond het meest zullen zien", zegt Zwinkels.

Is iedereen eenmaal overtuigd, dan is het goed om duidelijke afspraken te maken over verantwoordelijkheden. Zwinkels: "De hond moet altijd in het zicht van het baasje blijven, het zijn nou eenmaal dieren die op hun baas gefocust zijn. Dat betekent dus ook dat ze altijd mee naar meetings gaan."

Kattenbak moet ook verschoond worden

Op het kantoor van Bom worden sommige verantwoordelijkheden meer gedeeld. "Collega's brengen weleens kattengras of snoepjes mee. Maar de kattenbak, daar ben ik wel echt verantwoordelijk voor", lacht ze.

"De meeste collega's gaan wel overstag als een dier er eenmaal is, ze moeten vooral even wennen", zegt Endenburg. "Zij zien in eerste instantie vooral de nadelen: het uitlaten, de kattenbak, de afleiding."

Ze benadrukt dat dat laatste niet per se negatief hoeft te zijn. "Het is goed om af en toe even op te staan van je dagelijkse werkzaamheden. Het enige verschil is dat je nu soms niet kan timen wanneer je dier aandacht wil."