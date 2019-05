Vier op de tien universiteitsmedewerkers hebben persoonlijk te maken gehad met een sociaal onveilige werkomgeving, blijkt maandag uit onderzoek van FNV en vakbond voor de wetenschap VAWO. De helft werkt bovendien op een afdeling waar sprake is of is geweest van zo'n sociaal onveilige werkomgeving.

Deze medewerkers zijn bijvoorbeeld gepest, geconfronteerd met machtsmisbruik, vernederd of uitgesloten. Ook komt het voor dat er informatie wordt achtergehouden of dat er (seksuele) intimidatie plaatsvindt.

Vooral vrouwen maken melding van negatieve ervaringen, hoewel ook behoorlijk wat mannen er last van hebben.

In de meeste gevallen gaat het om roddelen en het bewust achterhouden van informatie. Daarnaast scoren intimidatie of machtsmisbruik door een hoogleraar of leidinggevende hoog.

Drie kwart van de ondervraagden wijt de problemen aan slecht leiderschap. Ook lopen de medewerkers aan tegen de hiërarchie en een hoge werkdruk. Daarnaast wordt onderlinge competitie als oorzaak genoemd, vanwege het moeten binnenhalen van onderzoeksfinancieringen.

De vakbonden vinden de cijfers "schokkend". FNV en VAWO roepen op tot het instellen van een onafhankelijke klachtencommissie en een speciale ombudsman of -vrouw op universiteiten.