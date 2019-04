Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboe-onderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de piloot en de buschauffeur.

Even voorstellen:

Marieke (niet haar echte naam, 33) is sinds een paar maanden piloot bij een vakantiemaatschappij. Ze vliegt de hele wereld over, doet zowel intercontinentale vluchten als vluchten binnen Europa.

Sooi van Weegberg (58) is al 34 jaar buschauffeur bij Arriva. Hij heeft een vast contract voor veertig uur en rijdt in en om Tilburg.

Sooi van Weegberg

Jullie vervoeren allebei mensen, al verschilt het middel nogal. Hoe zit het met jullie salaris?

M: "Klopt! We moeten denk ik allebei opletten dat het niet een rondje om de kerk wordt. Al ben ik honderd keer op Schiphol geweest, ik blijf alert."

SW: "Ik rijd gelukkig elke dag een andere lijn. Met 2.100 euro netto per maand zit ik op het maximale van wat ik kan verdienen als buschauffeur. Ik denk wel dat jij een stuk meer verantwoordelijkheid hebt dan ik, Marieke."

“Vorig jaar moest ik een noodlanding maken door een bewusteloze baby” Marieke, piloot

M: "Het is inderdaad een wereld van verschil met de vijf jaar dat ik een vrachtvliegtuig heb bestuurd. Passagiers komen te laat, ze roken aan boord. Vorig jaar moest ik een noodlanding maken door een bewusteloze baby. Maar ik kan in de lucht dan weer nergens tegenaan botsen."

"Maandelijks krijg ik 3.200 euro bijgeschreven. Dat is minder dan bij mijn vorige baan, maar met betere voorwaarden zoals pensioen en vakantiegeld. Normaliter krijgen we ook een bonus, maar ik reken er dit jaar niet op door de problemen met de Boeing (737 MAX, red.)."

Marieke, waarom wil je je enkel anoniem laten interviewen?

M, zuchtend: "Het is een kromme wereld. Maar ik heb geen toestemming van mijn werkgever. En ik ben bang dat ik veel kritiek krijg. Ik wil me niet hoeven verantwoorden voor de hoogte van mijn salaris."

“Ik begon mijn carrière met een studieschuld van 120.000 euro” Marieke, piloot

Verdienen jullie genoeg?

M: "Het salaris is prima. Over een jaar ligt er een grote stap in het verschiet, dan krijg ik er maandelijks zo'n 600 euro bij. Iedereen denkt dat ik bakken met geld verdien. Maar met de crisis zijn de salarissen verschoven, al verschilt dat wel per maatschappij. En veel mensen vergeten: ik begon mijn carrière met een studieschuld van 120.000 euro."

“Bij elke salaristrap omhoog kreeg ik er een paar tientjes bij” Sooi van Weegberg, buschauffeur

SW: "Wat veel! Bij buschauffeurs zijn er veertien salaristredes. Bij elke stap omhoog krijg je er maximaal een paar tientjes bij. Ik zit zelf in een riante positie met mijn vaste baan, al was het niet altijd gemakkelijk om mijn vijf kinderen daarvan naar school en studie te sturen. Maar het is altijd nog beter dan het kwart van mijn collega's dat flexwerker is en echt geen volwaardig salaris krijgt."

Hoe zit het met jullie werktijden?

SW: "De druk is hoog, alles is op de minuut afgestemd. Ik rijd van Tilburg naar Den Bosch, waar ik twee minuten heb voordat ik weer terug moet. Nu ik vijftig ben, beginnen de onregelmatige diensten, zoals het opstaan om 3.30 uur of werken tot 1.00 uur, me wel wat op te breken."

M: "Ik heb een contract van veertig uur, maar in de praktijk werk ik minder. Sowieso mag een piloot niet meer dan honderd uur vliegen per maand. Ik ben gemiddeld drie tot vier dagen op pad, kan dan dagen van zestien uur maken, en ben dan vijf dagen thuis."

“Ik word weleens uitgescholden, bespuugd en krijg agressie in het verkeer over me heen” Sooi van Weegberg, buschauffeur

Voelen jullie je gewaardeerd?

M: "Absoluut! En ik denk dat daarin het grote verschil tussen onze beroepen zit. Hoewel: als passagiers zien dat hun piloot een vrouw is, denken ze vaak dat ik nog in opleiding ben. En als de landing wat harder is, krijg ik te horen: dat heb jij zeker gedaan, meisje."

SW: "Au. Ik word weleens uitgescholden, bespuugd en krijg veel agressie in het verkeer over me heen. In 2016 waren er in korte tijd zelfs vier roofovervallen op buschauffeurs. Maar ik maak ook leuke dingen mee: ouders met kinderen die even bij de halte moeten wachten en in de berm een bloemetje voor mij plukken."