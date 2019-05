Werknemers waren vorig jaar betrokken bij in totaal 28 stakingen. In 2017 waren dit er nog 32, zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

Ondanks de afname behoort 2018 tot de jaren met de meeste stakingen: er vonden vanaf 1999 alleen meer stakingen plaats in 2006 en in 2017, het jaar met het grootste aantal stakingen in dertig jaar.

Er gingen vorig jaar 239.000 arbeidsdagen verloren bij de stakingen, tegenover 306.000 in 2017. Gemiddeld waren er 34.000 werknemers bij betrokken. In 2017 waren dit er 147.000.

Volgens cao-coördinator Zakaria Boufangacha van vakbond FNV wordt er niet alleen veel gestaakt, maar is er ook een toename van andere vormen van acties: "Ludieke acties, zoals het houden van langere pauzes."

Medewerkers van de Bijenkorf droegen bijvoorbeeld een speld met een bij om te laten weten dat ze betere arbeidsvoorwaarden wilden. Werknemers van de academische ziekenhuizen hielden stiptheidsacties, waarbij ze geen extra diensten en overwerk deden en alle pauzes hielden waar ze recht op hadden.

Grootste staking in het onderwijs

Werknemers in de sectoren industrie en vervoer en opslag legden het vaakst het werk neer. De grootste staking deed zich voor in het onderwijs. Leraren in het hele land kwamen in actie voor meer salaris en minder werkdruk.

Staken helpt, zegt Boufangacha. "Gemiddeld gingen de lonen vorig jaar 2,43 procent omhoog in de cao's waar wij bij betrokken waren, terwijl de loonstijging na acties uitkwam op gemiddeld 2,85 procent. En breder gezien leidden acties in de meeste gevallen tot het afdwingen van meer dan er op tafel lag."

De vakbonden riepen vorig jaar alle stakingen uit. De aanleiding was in de meeste gevallen een conflict over de cao. "Acties draaien vaak om loon, maar ze kunnen ook gaan om een verlaging van de werkdruk, meer vaste banen of gezond het pensioen halen", zegt Boufangacha.

Drie op de tien werknemers vinden salaris te laag

Drie op de tien werknemers waren in 2018 ontevreden over hun salaris, zo blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

Vooral werknemers in pedagogische en dienstverlenende beroepen en in zorg en welzijn vinden hun salaris te laag. Managers zijn het meest tevreden met hun loonstrookje.

De FNV verwacht dat er ook dit jaar nog flink veel gestaakt zal worden. "Er moet nog steeds veel actie gevoerd worden, werkgevers houden de hand op de knip", zegt Boufangacha.