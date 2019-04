Zeeland heeft prachtige stranden, goede mosselen, veel zonuren, zeehonden en als kers op de taart 'het achtste wereldwonder' de Oosterscheldekering. Wat de provincie óók heeft: bevolkingskrimp, vergrijzing, een gebrek aan innovatie en veel openstaande vacatures.

Banen, die zijn er wel, zegt een woordvoerder van de provincie Zeeland. "Alleen de mensen hebben we niet."

Als er geen actie wordt ondernomen, is er in 2020 een gebrek aan zo'n zesduizend werkzame personen, rekende ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland uit.

In de zorg- en welzijnssector in Zeeland wordt het tekort aan personeel in 2021 geschat op 1.325 medewerkers. En dat terwijl Zeeland de meest vergrijsde provincie van Nederland is met op dit moment 23 procent 65-plussers.

70 miljoen naar Zeeland



Het kabinet trekt 35 miljoen euro voor Zeeland uit om de leefbaarheid te vergroten, kennis en innovatie een impuls te geven en het voorzieningenniveau voor bedrijven te versterken, laat een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten.

"Zeeland reserveert hiervoor ook 35 miljoen euro. Een sterke regio betekent een sterke samenleving." Waar het geld concreet naartoe gaat, daar zijn de woordvoerders niet van op de hoogte.

Innovatie, dat is wat Zeeland volgens de ING Innovatie Index van 2018 mist. De provincie is de minst innovatieve van Nederland. Qua opleidingsniveau, bedrijvendynamiek en patentaanvragen scoort Zeeland ook slecht in de index. Alleen op het gebied van flexibiliteit staat Zeeland niet onderaan. Dat is te danken aan het grote aantal zelfstandige agrarische ondernemers, blijkt uit de index.

'Waarom hij komt? Mosselen.'

Die innovatieve bedrijven en interessante kansen voor jonge, hoogopgeleide mensen in Zeeland zijn er wel en verdienen wat extra aandacht, vond het kabinet. Dus brengt minister-president Mark Rutte op 24 april een bezoek aan de provincie.

Zo bezoekt Rutte woensdag mosselkwekerij Neeltje Jans. Waarschijnlijk doet hij dat, omdat je Zeeland niet zomaar kunt bezoeken zonder iets met mosselen te doen, zegt Simon Schot van het mosselbedrijf.

Schot: "Wij hanteren innovatieve kweekmethoden: mosselen die hangend groeien en mosselen die op de bodem groeien. Daardoor kunnen we al vroeg in het seizoen leveren. Wij zijn de enige mosselkwekerij die alle facetten van de mosselsector behandelt." Of er ruimte is voor groei en meer innovatie bij Neeltje Jans? Schot: "Ja. Groei kan altijd."

Genoeg werk voor Zeeuwen in chemie

Bij Dow Terneuzen Diamond Center zijn ze wat minder nuchter over hun eigen invloed in Zeeland. Het nieuwe hoofdkantoor van het complex van chemische fabrieken wordt woensdag geopend en dient wat het kabinet betreft als voorbeeld voor de mogelijkheden in Zeeland.

In de afgelopen drie jaar kreeg het chemische bedrijf er 750 nieuwe collega's bij, aldus een woordvoerder. "De verwachting is dat we er in de komende drie jaar weer driehonderd nieuwe collega's bij krijgen. Wij blijven groeien als internationale organisatie en er is genoeg werk voor Nederlanders."

Rutte sluit zijn bezoek af door het Dow Terneuzen Diamond Center hoogstpersoonlijk te openen.