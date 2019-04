Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboe. Terwijl we maar al te graag zouden weten waar zij het maandelijks van moeten doen. Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de chirurg en de wijkverpleegkundige.

Even voorstellen:

Linda Barten (31 jaar, Nieuwegein) werkt 32 uur per week als verpleegkundige in de thuiszorg. Tijdens haar tien jaar bij het wijkteam van het Utrechtse Ondiep heeft ze mbo niveau 2, 3 en 4 doorlopen. Ze heeft een vast contract, is gespecialiseerd in palliatieve zorg - zorg in de laatste levensfase - en maakt de roosters voor haar team.

Suzanne de Vos (34 jaar, Teteringen) werkt nu anderhalf jaar als orthopedisch chirurg in een kinderziekenhuis. Ze krijgt te maken met "alle problemen met botten en gewrichten". Ze heeft een contract voor 39 uur, maar werkt wekelijks zo'n 50 uur. Eens per drie weken heeft ze 'dienst' en is ze 24 uur per dag oproepbaar. Ze heeft hiervoor dertien jaar lang gestudeerd.

Wat denken jullie dat de ander verdient?

SV: "Ik denk dat Linda per maand 1.800 euro verdient."

LB: "Het is iets meer. Ik krijg tussen de 2.100 en 2.150 netto per maand. In het weekend of op feestdagen krijg ik 160 procent."

"Ik denk dat Suzanne minstens het dubbele van mijn salaris krijgt. Of het driedubbele. En terecht: ze heeft veel moeten studeren en heeft misschien een studieschuld. Op de operatietafel kun je iemands leven flink verzieken, dat kom ik soms tegen in mijn werk. Het is een grote verantwoordelijkheid, daar mag financieel wel iets tegenover staan."

Linda Barten

“Op de operatietafel kun je iemands leven flink verzieken.” Linda Barten, wijkverpleger

SV: "Mijn maandelijkse nettoloon is 4.200 euro. Bruto krijg ik per jaar net iets minder dan een ton. En klopt, ik heb nog een studieschuld van 18.000 euro."

Ben je daar tevreden mee, Suzanne?

SV: "Ik ben mijn werk niet gaan doen voor het geld, maar omdat ik dit het mooiste vak van de wereld vind. Het is bijzonder om het vertrouwen van ouders te winnen als ik hun kind ga opereren. Of om kinderen van nog geen drie jaar oud te laten begrijpen waarom dat gips nodig is."

"Ik prijs me gelukkig met mijn salaris. Meer verdienen is altijd leuk, maar ik zou liever met hetzelfde salaris mijn werk afkrijgen in de uren die ervoor staan, dan meer geld krijgen voor de uren die ik nu maak."

Suzanne de Vos

“Veel mensen denken: zij krijgt er toch dik voor betaald.” Suzanne de Vos, orthopedisch chirurg

Er bestaat het beeld dat chirurgen flink verdienen.

SV: "Ja, als ik met spoed wordt opgeroepen, denken veel mensen: zij krijgt er toch dik voor betaald. Zijn zien niet dat er weken zijn dat ik naast mijn gewone werk ook nog drie avonden sta te opereren. Niet het geld, maar de verantwoordelijkheden hebben de overhand: als ik op vakantie ga, loopt de wachtlijst op. Ik heb daarom elk jaar vakantiedagen over."

"Specialisten die bij een maatschap zitten, verdienen meer: gemakkelijk twee ton per jaar. Maar zij moeten zich inkopen, dat kost dan weer een kleine hypotheek. Omdat ik bij een academisch ziekenhuis werk, ben ik 'gewoon' in loondienst."

Linda, hoe belangrijk is je salaris voor je?

LB: "Ik kan er prima van rondkomen: we hebben twee auto's, gaan twee keer per jaar op vakantie. Ik kreeg onlangs een aanbod om als zorgmanager aan de slag te gaan in een verzorgingshuis. Ik zou dan een paar honderd euro meer verdienen. Maar ik heb het afgeslagen."

“Ik zit nu zó op m'n plek, dat is belangrijker dan het prijskaartje.” Linda Barten, wijkverpleger

Voor hoeveel had je dat aanbod wel aangenomen?

LB: Aarzelend: "Misschien als het 1.000 euro meer zou zijn?" Dan: "Nee, mijn ambitie ligt daar niet. Ik zit nu zó op m'n plek, dat is belangrijker dan het prijskaartje. Ik verleen vaak zorg aan patiënten die snel komen te overlijden. Zoals een keer een man die een dochtertje van drie moest achterlaten. Dat is heftig. In korte tijd kom je dan heel dicht bij mensen."

SV: "Ik vind je werk bewonderenswaardig! Als dokters zouden wij dat het liefst ook doen, maar we staan ver van het huis van de patiënt. En we hebben er gewoon geen tijd voor. Gelukkig krijg ik niet vaak te maken met kinderen die overlijden."