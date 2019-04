Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt zetten werkgevers steeds vaker het netwerk van eigen medewerkers in om nieuw personeel te vinden. Er staat vaak een financiële bonus tegenover, al is dat niet de belangrijkste beweegreden.

Ze hadden het er weleens over gehad; de voormalige opdrachtgever van Harry Post wilde graag wat dichter bij huis werken.

Toen Post twee maanden geleden begon als werkvoorbereider bij Trigion Brand- en Beveiligingstechniek, herinnerde hij zich de uitspraak van zijn voormalige opdrachtgever. "Gekscherend vroeg ik hem of hij niet wat zag in een baan hier." Volgende maand begint de man bij het bedrijf.

Referral recruitment, zoals deze wervingstechniek heet, is niet nieuw. Wel worden collega's vaker ingezet voor het aandragen van kandidaten nu de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt, legt Heleen Stoevelaar van The Referral Company uit.

Haar bedrijf helpt andere bedrijven dit soort trajecten op te zetten. "Bedrijven zoeken goede kandidaten en waar vind je die beter dan bij je eigen medewerkers? Ga maar na: ze hebben met mensen op de opleiding gezeten die dezelfde kennis hebben of hebben gewerkt met collega's in het werkveld die misschien wel toe zijn aan een overstap."

Praten kan altijd

Een berichtje via LinkedIn versturen of een telefoontje plegen is zo gedaan, merkte ook Sharona Plasmeijer, dataconsultant bij IT-consultant Macaw. Ze werkt nu vijf maanden bij het bedrijf in Hoofddorp en heeft al menig oud-collega gecontacteerd.

"In de IT is het lastig om goed personeel te vinden en ik help graag mee aan de missie om het bedrijf te laten groeien." In totaal droeg ze zes cv's aan, één persoon is inmiddels aangenomen.

“Als iemand die je kent het aanraadt, neem je toch eerder aan dat het een leuk bedrijf is.” Harry Post

Post werd zelf begin dit jaar ook op die manier aangenomen. "Ik zat bij mijn vorige werk niet helemaal meer op mijn plek, een oud-collega vroeg me of ik beschikbaar was. Zelf was ik niet actief op zoek naar een nieuwe baan, maar praten kan altijd."

Hij had weleens van het bedrijf gehoord, maar uit zichzelf had hij niet gesolliciteerd. "Als iemand die je kent het aanraadt, neem je toch eerder aan dat het een leuk bedrijf is."

Geld is niet het belangrijkste

Het bedrijf bleek inderdaad leuk te zijn. Voor Post was dit de reden om anderen er ook van te overtuigen om te komen.

"Ik hoorde pas achteraf dat er een financiële bonus tegenover staat. Die 1.500 euro is natuurlijk mooi meegenomen, maar in de eerste plaats gun ik iemand veel plezier op zijn werk. Ik heb het hier naar mijn zin en ik wist dat diegene op zoek was naar iets wat dichter bij huis was. Zo help je iemand."

“Mensen willen anderen graag helpen aan een leuke baan.” Heleen Stoevelaar

Het is volgens Stoevelaar de belangrijkste reden voor werknemers om een potentiële nieuwe collega aan te dragen.

"Mensen willen anderen graag helpen aan een leuke baan. Als zij het ergens naar hun zin hebben en ze horen dat er nog mensen gezocht worden, dan doen ze voornamelijk die nieuwe medewerker een plezier."

Onderzoek van Intelligence Group onderschrijft dat. Op de tweede plaats staat het helpen van de werkgever, daarna komt pas de financiële beloning als motivatie om in actie te komen.

Voor Plasmeijer van Macaw was het delen van kennis de belangrijkste motivatie om bekenden aan te dragen. "Hoe meer mensen hier werken, des te meer kan ik daar weer van leren. Op die manier is het ook een verrijking voor mezelf. Bovendien is het ook leuk om weer samen te kunnen werken met collega's met wie je eerder hebt gewerkt."

Elk cv is belangrijk

Voor alle kandidaten die Plasmeijer aandraagt, krijgt ze een kraslot van Macaw. Daarmee kun je kleine geldbedragen winnen. Als je geluk hebt, zit er een grotere geldprijs tussen.

“Een berichtje is zo geplaatst en het levert toch weer wat op.” Sharona Plasmeijer

Wie iemand heeft aangedragen die uiteindelijk langer dan de proefperiode van een maand blijft, ontvangt een financiële bonus van tussen de 750 en 1.500 euro, afhankelijk van de functie. "Een berichtje is zo geplaatst en het levert toch weer wat op."

Het is een goede manier om medewerkers gemotiveerd te houden om anderen aan te blijven dragen. "Als je enkel een grote bonus in het vooruitzicht stelt als iemand tekent, zullen medewerkers zich minder gewaardeerd voelen", zegt Stoevelaar.

"Wie ze ook beloont voor hun inzet bij het opperen van kandidaten, zorg ervoor dat het niet een one-trick pony wordt. Nu er in groten getale medewerkers worden gezocht, is elk cv belangrijk."