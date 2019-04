Over geld praat je niet, terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Deze week: de schoonmaker en de bankier.

Even voorstellen:

Nadine Douared (33, Rotterdam) is al zeven jaar schoonmaker en werkt op twee locaties via ICS Groep. Ze werkt 32,5 uur per week, heeft een vast contract en is alleenstaande moeder van twee kinderen (14 en 5 jaar).

Jeroen Dijst (48, Purmerend) is risicodirecteur bij de Volksbank en werkt zo'n 45 uur per week. Hij zit sinds 1994 in de financiële sector en woont samen met zijn vrouw en twee kinderen (9 en 11 jaar).

Nadine Douared

Nadine, hoeveel krijg jij maandelijks op je rekening?

ND: "Ik heb net loonsverhoging gekregen, nu is het zo'n 1.300 euro per vier weken. Daar is al 200 euro vanaf voor de auto van het bedrijf. Ik krijg ook elk jaar vakantiegeld, ongeveer 600 euro."

Hoeveel salaris denk je dat Jeroen krijgt?

ND: "Minstens tweemaal wat ik ontvang. En vast terecht!"

“Ik mag gebruikmaken van een auto met chauffeur, waarin ik kan werken” Jeroen Dijst, risicodirecteur bij de Volksbank

Jeroen, hoeveel verdien jij?

JD: "Met alles erop en eraan verdien ik op jaarbasis 314.000 euro. Uit mijn hoofd weet ik het niet precies, maar maandelijks hou ik zo'n 13.000 euro over. Verder mag ik gebruikmaken van een auto met chauffeur, waarin ik kan werken."

Zijn jullie tevreden met het salaris?

JD: "Ja, meer dan tevreden zelfs. We hebben een financieel zorgeloos leven, wonen in een fijn huis. Ik heb niks meer nodig."

Jeroen Dijst

ND: "Het kan altijd beter. Ik hou van mijn werk, ik doe het niet omdat ik geen andere keus heb. De waardering vind ik minder. Schoonmakers zouden eens een week thuis moeten blijven om een punt te maken. Soms laten mensen hun koffie vallen zonder het op te ruimen, 'omdat de schoonmaker toch komt'."

JD: "Ik heb veel respect voor je. Gek dat we als maatschappij beroepen zo verschillend waarderen."

“Ik ben eigenlijk constant met geld aan het puzzelen” Nadine Douared, schoonmaker bij ICS Groep

Hoeveel vind je dat je zou moeten verdienen, Nadine?

ND: "Als schoonmakers 15 euro netto per uur verdienden zou dat een stap in de goede richting zijn. Dan zou ik 1.950 euro per vier weken krijgen en kunnen sparen. Dat lukt nu alleen door mijn uitgaven flink in te krimpen."

Jeroen, hoe belangrijk is je salaris voor je?

JD: "Toen ik begon met mijn carrière, was het best belangrijk. Ik wilde geld verdienen. Nu ik ook vader en echtgenoot ben, is geld niet meer wat mij drijft."

"Het allerbelangrijkst vind ik dat mijn werk een positieve impact heeft op de maatschappij. We willen een maatschappelijke bank zijn, we delen ook geen bonussen uit."

Hoeveel vakantiedagen hebben jullie?

JD: "Ongeveer 25. Elke zomer ga ik met het hele gezin drie of vier weken op vakantie naar Zuid-Frankrijk. In de herfst gaan we een weekje naar mijn schoonfamilie in Turkije. Tijdens de vakantie ben ik altijd beschikbaar voor werk. Ik zit niet de hele tijd met mijn telefoon naast het zwembad, maar ik kan me ook niet volledig afsluiten. Ik heb toch een grote verantwoordelijkheid."

ND: "Ik kan vier weken vakantie nemen, maar dat mag niet in één keer. Soms werk ik extra, dan neem ik 'tijd voor tijd', want overuren worden zwaar belast. Ik kom van Sint-Maarten en om het jaar gaan we daarheen."

“Ik hoop serieus dat er nog een carrière als cliniclown voor mij in het verschiet ligt” Jeroen Dijst, risicodirecteur van de Volksbank

Gaan jullie dit doen tot je pensioen?

JD en ND: "Nee!"

JD: "Er is hopelijk nog een leven na het bankier zijn. Ik vind het leuk om les te geven en om mensen te coachen. En ik hoop serieus dat er nog een carrière als cliniclown voor mij in het verschiet ligt."

ND: "Mijn werk is fysiek zwaar, het overbelast mijn knieën en rug. Ik hou dit niet nog jaren vol. Ik doe nu een avondopleiding tot juridisch medewerker. Dit jaar besteed ik mijn vakantiegeld daaraan."

JD: "Wat leuk! Kom je een keer een dagje meelopen op onze juridische afdeling?"

ND: "Meen je dat? Heel graag."