Uitkeringsorganisatie UWV verwacht dat de daling van het aantal mensen dat een beroep doet op een WW-uitkering in 2020 tot stilstand komt.

In 2018 is de instroom naar de WW nog gedaald met 20 procent en voor dit jaar wordt een daling van 12,5 procent verwacht.

Deze voorspelling doet het UWV bij de presentatie van het jaarverslag over 2018. Volgens het UWV zal de voorspelde vertraging van de economische groei de komende jaren ook te voelen zijn in het aantal WW-uitkeringen.

Fred Paling, voorzitter van de raad van bestuur, legt uit dat ook de verkorting van de WW-duur in 2019 zichtbaar zal zijn.

Tussen het eerste kwartaal van 2016 en het tweede kwartaal van 2019 is de maximale WW-duur stapsgewijs verkort van 38 maanden naar 24 maanden. Hierdoor stromen mensen eerder uit de WW.

In 2018 deden 263.000 mensen een beroep op de WW, tegen 330.000 mensen in 2017. Zo'n 184.000 WW'ers vonden in 2018 weer werk ten opzichte van 170.000 in 2017. In totaal ontvingen 1,2 miljoen mensen een uitkering in 2018 en is er 19,9 miljard euro uitgekeerd.

Meer focus op controle en handhaving na WW-fraude

Het UWV zegt verder meer te gaan focussen op controles en handhaving. "We moeten permanent afwegingen maken om te komen tot een goede balans tussen dienstverlening, controle, handhaving en budget", zegt Paling hierover. "Het nieuws in het najaar van 2018 over de WW-fraude door arbeidsmigranten onderstreept het grote belang van de juiste balans."

"Vanaf 2019 werken we daarom hard aan een bestendig evenwicht. We gaan meer dan voorheen expliciet aandacht besteden aan ontwikkelingen op arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Dat betekent dat we vanaf nu weer meer inzetten op controle en handhaving, zonder daarin door te schieten."

Zo gaat er bijvoorbeeld meer gecontroleerd worden op adressen waarop drie of meer uitkeringen worden verstrekt. Meer informatie over aanvullende maatregelen komen in een brief in juni 2019.