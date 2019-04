Aziatische restaurants mogen vanaf 1 oktober zoveel koks uit het buitenland halen als ze nodig hebben voor hun restaurant, schrijft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Ter overbrugging wordt het huidige quotum verruimd en mogen de restaurants 2.300 in plaats van 1.500 gespecialiseerde koks uit het buitenland halen

Ook mogen de koks voortaan twee jaar in Nederland blijven, waar dat eerder een jaar was.

Aziatische restaurants kampen al jaren met een tekort aan gespecialiseerde koks. Op 1 oktober van dit jaar loopt de huidige, tijdelijke quotumregeling voor koks in de Aziatische horeca af.

"De tijdelijke quotumregeling heeft, mede gelet op de krapte op de arbeidsmarkt, niet geleid tot een structurele oplossing van het personeelstekort in de Aziatische horeca", schrijft Koolmees.

Restaurants mogen alleen op zoek gaan naar koks in Azië als die niet te vinden zijn in Nederland of elders in de Europese Unie. Het UWV gaat hierop letten, om verdringing van uitkeringsgerechtigden te voorkomen. De regeling is specifiek gericht op gekwalificeerde koks op functieniveau vier tot en met zes.

Het zogenoemde 'wokakkoord' werd in 2014 gesloten. In 2016 ging een verlenging van drie jaar in. In januari werd het aantal vergunningen voor buitenlandse koks al uitgebreid van duizend naar vijftienhonderd.