Zo'n 30 procent van de Nederlanders werkt wekelijks meer dan zes uur over. Van hen werkt 10 procent zelfs meer dan tien uur over zonder vergoeding, blijkt woensdag uit Europees onderzoek van dienstverlener ADP.

Ruim tienduizend werknemers uit Europa, van wie veertienhonderd Nederlanders, werden voor het onderzoek ondervraagd.

Een meerderheid (54 procent) van alle ondervraagden maakt wekelijks onbetaald overuren, waarvan 27 procent tussen de zes en tien uur. Het grootste deel van de mensen (69 procent) werkt minimaal vijf uur per week over. Gemiddeld werken Europese werknemers bijna vijf uur per week over.

Zo'n 12 procent van de Europeanen werkt meer dan tien uur extra, een iets groter aandeel dan onder de groep Nederlandse respondenten.

Duitsland, Spanje en Verenigd Koninkrijk aan kop

In de IT- en telecomsector worden de langste uren gemaakt. Respectievelijk 18 en 16 procent van de Europese werknemers in deze sectoren werken wekelijks meer dan tien uur onbetaald over.

Duitsers werken het vaakst over, van hen stelt 71 procent regelmatig meer uren te maken dan afgesproken. Ook in Spanje (67 procent) en het Verenigd Koninkrijk (66 procent) werken relatief veel mensen over.

Ook onder jonge mensen in Europa neemt onbetaald overwerk toe. 17 procent van de mensen tussen 16 en 24 jaar oud werkt zelfs meer dan tien uur per week over.

'Burn-outs liggen op de loer'

"Het is bekend dat veel werkgevers worstelen met de krapte op de arbeidsmarkt. Dat werknemers daardoor soms langer door moeten werken, past in dat plaatje", zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland.

Volgens hem zou overwerk uiteindelijk ten koste kunnen gaan van de motivatie van werknemers en kunnen leiden tot een groter risico op burn-outs.