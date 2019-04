Nederlanders die voltijds werken, krijgen per week gemiddeld 39 uur uitbetaald. Dat is negentien uur meer dan de mensen die in deeltijd werken, blijkt maandag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Het gemiddelde in de Europese Unie (EU) ligt op 38 uur voor fulltimers, achttien uur meer dan parttimers.

Het gemiddelde van de uren van zowel parttimers als fulltimers ligt in Nederland op 28. Dat is het laagste aantal uren binnen de EU, een positie die Nederland deelt met België.

Het gemiddelde aantal uren dat fulltime werknemers krijgen uitbetaald, loopt uiteen van veertig uur in Slovenië, Kroatië, Hongarije, Tsjechië, Cyprus, Malta en Oostenrijk tot 35 uur in Frankrijk. In Nederland is dit gemiddelde 39 uur.

Mensen die in Nederland in deeltijd werken, doen dit gemiddeld twintig uur. In Denemarken is de werkweek voor parttimers met dertien uur het kortst binnen de EU.

Onder de uitbetaalde uren vallen de gewone werkuren en betaalde overwerkuren. Ook vakantie, doorbetaald verzuim en verlof worden meegerekend.