Een op de vijf oproep- en invalkrachten heeft meerdere banen, tegenover 4 procent van alle werkenden in Nederland, blijkt maandag uit een onderzoek van TNO.

59 procent van de oproep- en invalkrachten die er meerdere banen op nahouden, heeft hiervoor financiële redenen. Als werknemers in vaste dienst meerdere banen hebben, is dat vaak omdat ze behoefte hebben aan variatie en ontwikkeling.

Van 2005 tot en met 2017 is het aandeel oproep- en invalkrachten verdubbeld van 4 procent naar 8 procent. Zij behoren tot de groeiende groep flexwerkers in Nederland.

De ontevredenheid met het werk neemt toe onder oproep- en invalkrachten, signaleert TNO. In 2007 was 80 procent van hen tevreden met het werk, in 2017 was dat aandeel 73 procent.

Oproepkrachten hebben te maken met grotere fysieke belasting

Naast dat oproep- en invalkrachten het financieel vaak zwaarder hebben dan werknemers met een vast dienstverband, werken ze ook in minder gunstige omstandigheden. Zo hebben ze minder te zeggen over hun werktempo. Bovendien wordt er veel van ze gevraagd op het werk en hebben ze te maken met een grotere fysieke belasting.

Van de oproep- en invalkrachten werkt bovendien 36 procent in ploegendiensten, dit geldt voor 10 procentpunt meer oproep- en invalkrachten dan in 2007. Voor werknemers met een vast dienstverband is dit aandeel in tien jaar tijd met 3 procentpunt gestegen tot 17 procent.

Opmerkelijk is verder dat flexwerkers vaker zeggen dat ze geen vaste baan hebben omdat ze graag flexibiliteit willen en minder vaak omdat het ze niet lukt om een vaste baan te vinden.