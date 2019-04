Brexit komt eraan, tenminste, daar lijkt het op. Hoe het Britse vertrek uit de EU er ook uit gaat zien, het brengt ook nadelen met zich mee voor bepaalde beroepen. En andere sectoren hebben er juist weer wat aan. Een paar voorbeelden.

Zorgmedewerkers

In de zorg wordt gewerkt met een verplicht register waarin alle zorgverleners staan geregistreerd, het BIG-register. Je kan in Nederland ook als zorgverlener werken als je een Brits diploma hebt, of andersom.

Als de Britten er niet in slagen om het terugtredingsakkoord te tekenen (een ‘no deal-Brexit’), dan heeft dat gevolgen – vooral voor mensen die nu in het VK studeren en later met dat Britse diploma in Nederland willen werken.

Na een ‘no deal’-Brexit worden Britse diploma’s voor tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen en apothekers niet meer automatisch erkend in Nederland. Er zal dan eerst een vakinhoudelijke beoordeling moeten plaatsvinden, meldt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Stel, je bent tandarts (of een van de andere hierboven genoemde beroepen) in Nederland en hebt je diploma in het VK gehaald – don’t worry. Als je ooit bent goedgekeurd, dan blijft dat gewoon van kracht. Ook na de Brexit.

Boeren en tuinders

Nederland produceert behoorlijk wat groente, fruit en bloemen – en een belangrijk deel daarvan gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Dat wordt lastiger na de Brexit, hard of zacht. Nu zijn er geen handelsbarrières, en dat wordt anders.

Vooral voor producten die vers moeten zijn zal de export ingewikkelder worden: het kan simpelweg niet zo snel vervoerd meer worden omdat er meer papierwerk bij komt kijken.

Vissers

Nederlandse vissers mogen nu nog vissen in de Britse wateren, zo’n 35 procent van de Nederlandse vangst kom uit Britse wateren. 29 procent van onze tong en 23 procent van onze schol komt uit de Britse Noordzee. 82 procent van onze oerhollandse Haring komt uit Britse wateren, aldus The European Fisheries Alliance.

Als er geen goede afspraken worden gemaakt, dan kunnen de Britten vissers uit andere EU-landen weigeren en zullen Nederlandse vissers ergens anders op zoek moeten gaan naar hun haring.

Bankiers

Uit hetzelfde onderzoek van het PBL blijkt dat er ook sectoren zijn die juist baat hebben bij de Brexit. Londen geldt nu nog als het centrum van de Europese financiële dienstverlening, maar die positie staat met het vertrek uit de EU onder druk.

De financiële sector is er een van: het wordt moeilijk voor de grote financiële dienstverleners in Londen om te concurreren op de Europese markt.

In totaal zijn er inmiddels zo’n dertig financiële bedrijven die door de Brexit in Amsterdam een kantoor openen, meldde de Volkskrant eerder – waaronder grote namen zoals Chicago’s Cboe Global Markets en de London Stock Exchange Group.

Of dat echt voor banen gaat zorgen is trouwens nog maar de vraag. Veel bedrijven laten hun activiteiten in Londen gewoon intact, schrijft de krant. Hoeveel het uiteindelijk oplevert zal afhangen van hoe die Brexit eruit zal zien (en dat is nog altijd onduidelijk).

Volgens ING-baas Ralph Hamers zorgen onze strenge regels voor bonussen er ook voor dat er minder bedrijven naar Amsterdam trekken.

Douaniers

De meeste sectoren hebben last van alle handelsbarrières, maar voor de douane zorgt het voor extra banen. In 2018 begon de douane met een zoektocht naar maar liefst 750 tot 930 extra personeelsleden die de de douane gereed moet naar de Brexit.

Dierenartsen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is hard op zoek naar nieuwe dierenartsen. Nu kan vee nog vrij eenvoudig worden vervoerd naar het Verenigd Koninkrijk, maar net als bij het vervoer van groente, fruit en bloemen wordt dat een stuk moeilijker omdat er meer controles gedaan moeten worden.

Een flinke klap voor veeboeren, maar het levert dierenartsen weer wel meer werk op. Dierlijke producten en levende dieren die geïmporteerd of geëxporteerd naar niet-EU-landen worden moeten namelijk door dierenartsen worden gecontroleerd, volgens Europese wetgeving.

Vooralsnog blijkt het niet erg eenvoudig om dierenartsen te vinden. Sterker nog, verschillende EU-landen voeren een harde strijd om EU-dierenartsen. De NVWA organiseerde zelfs een wervingscampagne bij Nederlandse studenten in Gent, terwijl de Belgen zelf ook hard op zoek zijn naar dierenartsen.