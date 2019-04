De vermelding (m/v) in vacatures kom je overal tegen. Maar in veruit de meeste gevallen is deze afkorting eigenlijk niet nodig. Bovendien leidt de vermelding ertoe dat mensen zich buitengesloten voelen: sommige mensen zien zichzelf niet als vrouw of man.

Je kunt geen wc in een kroeg binnenlopen zonder dat je posters tegenkomt met een oproep als: "Gezocht: Barpersoneel (m/v)".

Maar er ontbreek eigenlijk iets in die afkorting, vindt belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland (TNN). De m/v-vermelding is namelijk niet inclusief. Dit is vooral het geval binnen de groeiende groep die zich identificeert als transgender.

“Het is niet meer van deze tijd. (M/v) was ooit bedacht om 'iedereen' te betekenen.” Maarten Hagg, Randstad

"Geslacht is diverser dan man en vrouw, niet iedereen past in die twee categorieën", zegt beleidsmedewerker Sophie Schers van TNN.

Vermelding is eigenlijk overbodig

Je komt (m/v) ook tegen bij functietitels die al neutraler zijn, zoals bijvoorbeeld bij de functie administratief medewerker. Het is onduidelijk wat in deze gevallen het nut van deze twee letters is. Bij het rondbellen naar een handvol vacaturebedrijven die de afkorting gebruiken, kan of wil niemand dat uitleggen.

Aangezien je in Nederland niemand mag uitsluiten op basis van geslacht, is de vermelding eigenlijk overbodig. Elke vacature moet openstaan voor iedereen. Dit is al het geval sinds 1980, toen de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen werd ingevoerd.

Desondanks zie je de vermelding overal langskomen. Een voorbeeld van de Nationale Vacaturebank: bij 7.474 vacatures kom je weer die twee letters tegen.

Randstad schrapt de twee letters

Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat niet erg. De mensenrechtentoezichthouder adviseert bedrijven nadrukkelijk om de afkorting wel degelijk te gebruiken. Op de eigen website geeft het College voor de Rechten van de Mens advies over vacatureteksten en geslacht: je moet als werkgever altijd duidelijk maken dat een vacature openstaat voor vrouwen én mannen.

"De wet geeft aan dat je duidelijk moet maken dat zowel mannen als vrouwen in aanmerking komen voor een functie. Dat kan een werkgever doen door (m/v) te vermelden in de vacaturetekst", zegt een woordvoerder van het College voor de Rechten van de Mens.

Maar bij bijvoorbeeld Randstad, het grootste uitzendbedrijf van Nederland, zijn de twee letters helemaal geschrapt.

'Onpersoonlijk en het leest niet lekker'

"Het is niet meer van deze tijd. (M/v) was ooit bedacht om 'iedereen' te betekenen, maar nu worden we ons er steeds meer van bewust dat niet iedereen zich daarbij aangesproken voelt", zegt woordvoerder Maarten Hagg van Randstad. "We vinden het ook onpersoonlijk en het leest niet lekker."

“Wellicht is het toevoegen van een extra categorie een oplossing, maar zo is het wettelijk nu nog niet geregeld.” Woordvoerder College voor de Rechten van de Mens

Om niemand buiten te sluiten, zijn de teksten in de Randstad-vacatures geschreven op een genderneutrale manier. In een privacystatement kan de sollicitant ook lezen dat de vacature in kwestie openstaat voor iedereen. Deze aanpak lijkt op die van de Nederlandse overheid. Daar zie je ook geen (m/v), maar wel een zin waarin staat dat iedereen welkom is.

Dat het College van de Rechten van de Mens stelt dat de vermelding er is om iedereen te includeren, vindt Schers van TNN extra interessant. Als je duidelijk maakt dat een vacature voor mannen en vrouwen is, dan kun je dat als transgender persoon juist als discriminerend ervaren, zegt zij.

'Transgender personen hebben meer moeite met baan vinden'

"Wat je in Vlaanderen ziet, de vermelding (m/v/x), is genuanceerder en een betere optie om meer mensen aan te spreken. Transgender personen hebben al meer moeite met het vinden van een baan en ervaren meer discriminatie op de arbeidsmarkt dan anderen."

"Wij nemen dit heel serieus. Hoe we nog explicieter iedereen kunnen includeren, speelt al een tijd binnen de organisatie", zegt Hagg van Randstad. Het bedrijf zegt naar aanleiding van de vragen van NU.nl het College van de Rechten van de Mens te zullen vragen hoe het bedrijf nog explicieter transgender personen kan aanspreken.

Geen mening

Het is de vraag hoeveel advies Hagg en zijn collega's zullen krijgen. Het College van de Rechten voor de Mens heeft momenteel geen mening over hoe transgender personen er beter bij betrokken kunnen worden op de arbeidsmarkt door aangepaste vacatureteksten, zegt de woordvoerder.

"Tot nu toe is dit niet aan de orde gekomen bij ons. Wellicht is het toevoegen van een extra categorie een oplossing, maar zo is het wettelijk nu nog niet geregeld. Zoals de wet er nu uitziet, is de vermelding van (m/v) wel de manier om duidelijk te maken dat iedereen zich aangesproken kan voelen door een vacature."