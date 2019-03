Heb je een naam en een telefoonnummer? Meer heb je niet nodig om aangenomen te worden bij webwinkel MamaLoes uit Goirle. Als je je op tijd aanmeldt, heb je in principe de baan. No questions asked - echt.

Afgelopen maandag ging de inschrijflijst om je bij MamaLoes aan te melden open. "Als je nu op de lijst komt, dan kom je op de wachtlijst", vertelt mede-eigenaar Loes de Volder. "Echt veel mensen hebben zich al ingeschreven."

Geen achtergrondcheck, geen cv, geen verklaring van goed gedrag; geïnteresseerden geven letterlijk hun naam en telefoonnummer op, daarna is het wachten op een plekje.

De instroomfuncties zijn wel afgeslankte werkzaamheden: "Het is een doos openmaken, een doos stapelen en een doos dichtdoen. Het zijn basisvaardigheden, maar mensen moeten wel gewoon hun werk doen."

Brownies bakken om mensen aan te nemen

Het idee van 'open hiring' - zoals het heet - komt overwaaien uit de Verenigde Staten en is bedacht door Greyston Bakery, een browniebakkerij (motto: We don't hire people to bake brownies, we bake brownies to hire people) die onder meer de stukjes brownie in je Ben & Jerry's-ijs maakt.

Greyston neemt al 35 jaar iedereen die bij het bedrijf wil werken aan. Open Hiring is door Greyston inmiddels geregistreerd als handelsmerk. Samen met maatschappelijk ontwikkelaar StartFoundation wil het dat concept nu exporteren naar Nederland.

MamaLoes - ooit gefinancierd door StartFoundation - is het eerste bedrijf (maar niet het enige) dat start met het pilotproject. Voor hen was het een kleine stap: "Eigenlijk hebben we al zeven tot acht jaar een ruimhartig beleid voor werknemers. We hebben veel contact met gemeenten om mensen uit de bijstand te halen." Zo'n 60 procent van het bedrijf komt zo terecht bij MamaLoes.

“Als je in de VS niets hebt, dan heb je echt niets. Dat is hier echt anders dan daar.” Anneke Goudswaard

Bij de webwinkel uit Goirle is er in eerste instantie tachtig uur te verdelen in het openhiringproject. Dat is genoeg voor twee fulltimebanen, maar waarschijnlijker is dat de uren verdeeld worden over vier à vijf mensen.

Respect en een stabiel inkomen

Anneke Goudswaard is lector Nieuwe Arbeidsverhoudingen aan Hogeschool Windesheim en heeft onderzocht of open hiring in Nederland een haalbaar concept is en zal ook in de gaten houden hoe het project het doet.

Dat het in de VS een positief effect heeft, is volgens haar duidelijk: "Het gaat hier om mensen die bijvoorbeeld nooit wit werk hebben gehad of op straat hebben gewerkt. Je ziet dat het wat met hun zelfvertrouwen doet. Het biedt ze zekerheid, zelfvertrouwen en respect. En een stabiel inkomen, natuurlijk."

Verschillen met de Verenigde Staten zijn er natuurlijk wel, legt Goudswaard uit. "Als je in de VS niets hebt, dan heb je echt niets. Dat is hier echt anders dan daar." Open hiring zou daarom weleens een heel andere doelgroep kunnen aantrekken in Nederland dan in de VS, denkt Goudswaard. Ouderen, bijvoorbeeld.

En soms gaat het ook mis

Natuurlijk gaat het ook weleens mis, verwacht ook De Volder. "Je haalt immers letterlijk iedereen die wil binnen." Als iets mis dreigt te gaan - stel iemand komt vaak te laat - dan wordt er veel gepraat, is er veel begeleiding en wordt gekeken naar mogelijke oorzaken.

“Misschien lukt het niet om te werken of om op tijd te komen omdat je in de schulden zit of thuis van alles moet regelen.” Anneke Goudswaard

Als mensen vertrekken, zit het 'm vaak in hun privéomstandigheden, zegt Goudswaard over het Amerikaanse project. "Misschien lukt het niet om te werken of om op tijd te komen omdat je in de schulden zit of thuis van alles moet regelen."

Moet er toch afscheid worden genomen? Dan mag je je gewoon weer inschrijven op de lijst. Wel onderaan.