Oudere werknemers lijken te profiteren van het gebruik van medicinale wiet. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat oudere werknemers in staten waar medicinale wiet legaal is, meer uren werken en minder chronische pijnklachten ervaren.

De onderzoekers hebben werknemers van 51 jaar en ouder, die in aanmerking kwamen voor medicinale wiet, bestudeerd gedurende een periode van tien jaar. De onderzoekers analyseerden ruim 100.000 reacties op enquêtes die tussen 1992 en 2012 werden uitgevoerd.

Gekeken is naar hun gezondheid vóór en nadat medicinale wiet in hun staat was gelegaliseerd. Het onderzoek wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Policy Analysis and Management (pdf).

Het aantal pijnklachten nam na de legalisering af met 4,8 procent, terwijl het aantal gevallen waarin de werknemers een goede tot uitstekende gezondheid meldden met 6,6 procent steeg.

"Meerdere studies hebben aangetoond dat pijnklachten met medicinale wiet beter beheersbaar zijn. Onder oudere werknemers was tot nu toe nog nauwelijks onderzoek gedaan, terwijl zij juist de meeste medische problemen ervaren die ermee behandeld kunnen worden", aldus een van de onderzoekers.

Nog niet alle staten in de Verenigde Staten hebben het gebruik van medicinale wiet omarmd. Aan het eind van 2018 was het middel gelegaliseerd in 33 staten en Washington D.C.

Verband tussen gebruik van wiet en psychose

Een andere studie die eerder deze week gepubliceerd is in The Lancet Psychiatry toonde aan dat er een verband is tussen het regelmatige gebruik van wiet met een hoog THC-gehalte en het krijgen van een psychose.

Bijna 30 procent van de mensen die een psychose hadden gehad, gebruikte dagelijks wiet, tegenover 7 procent van de mensen uit de controlegroep.