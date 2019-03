Het aantal werknemers dat vanuit Duitsland en België naar Nederland komt om te werken, is flink groter dan het aantal grenswerkers vanuit Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van gegevens over 2016.

36.800 werkenden gingen vanuit Duitsland aan de slag in Nederland, terwijl 38.400 mensen uit België dat deden.

Ondertussen belandden bijna tienduizend werknemers uit Nederland in Nedersaksen of Noordrijn-Westfalen en elfduizend in Vlaanderen. Het overwegend Franstalige Wallonië trekt vrijwel geen werknemers uit Nederland.

Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zijn de regio's in Nederland met het hoogste aandeel werknemers dat in Duitsland of België woont. Het gaat om respectievelijk ruim 5 procent en 4 procent.

Veel inkomende pendelaars vanuit België hebben de Nederlandse nationaliteit. Zij zijn in België gaan wonen, maar werken nog wel in Nederland. In Zeeuws-Vlaanderen heeft de grootste groep grenswerkers trouwens wel de Belgische nationaliteit.