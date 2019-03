Goed IT-personeel is moeilijk te vinden. Om toch het bedrijf draaiende te houden, wijken bedrijven uit naar andere branches.

Modelleren, dat deed Shahin Keshavari (29) tijdens zijn studie Farmaceutische Wetenschappen ook al. "Zij het met moleculen, maar ik wist hoe het moest."

Toen hij tegen het eind van zijn master eens met het modelleren van data kon experimenteren, bleek dat Keshavari dat eigenlijk veel leuker vond. "Door het stukje code dat ik geprogrammeerd had, hoefde ik een kleine taak geen 150 keer meer uit te voeren. Dat kon ineens automatisch."

Vooral bij IT’ers neemt het tekort aan personeel grote vormen aan. Volgens cijfers van het UWV was het vorig jaar voor 36 procent van de Nederlanders bedrijven moeilijk om technisch personeel te vinden.

“Geen enkele andere beroepsrichting kent zo’n sterke mate van krapte”, schrijft de instelling die verantwoordelijk is voor uitkeringen. ING noemt het personeelstekort in de branche in een onderzoek een van de remmen op de huidige economie. De Boston Consultancy Group durft zelfs een voorspelling te doen: in 2020 heeft Nederland 54.000 IT’ers te weinig.

Een samenloop van omstandigheden maakte twee jaar geleden dat CoolProfs hiertoe overging. "Via een van onze collega's solliciteerde iemand die Archeologie had gestudeerd. Hij zag toekomst in de IT en vroeg of we iets voor elkaar konden betekenen." Na een opleidingstraject bleek dat zo te zijn, de man werkt sindsdien bij het softwarebedrijf uit het Zuid-Hollandse Oude Wetering.

Dat opleidingstraject is inmiddels samen met uitzendbureau YoungCapital uitgebreid tot een gestandaardiseerde training van drie maanden. Hierdoor kan het bedrijf sneller mensen uit andere branches aannemen.

Eerst zocht CoolProfs nog naar mensen die in aangrenzende branches werkten. Ten Harkel: "Zoals banken of het verzekeringswezen, waar veel met IT gewerkt wordt. Maar nu we veel aanmeldingen krijgen van mensen die van de universiteit komen, kijken we minder naar ervaring. Bij alle universitaire studies komen studenten wel in aanraking met SPSS of modelleren, dat is waar we naar op zoek zijn."

Zo kon het gebeuren dat er inmiddels zelfs een administratief medewerker van een autoverkoper in dienst is.

Andere mensen geven ook andere zichten



Een andere reden dat mensen uit andere branches goed van pas komen is de nieuwe koers van het bedrijf.

"We willen niet alleen maar software bouwen, maar ook met klanten meedenken over wat onze apps kunnen betekenen. Op die manier zoek je ook naar een ander profiel, met mensen die bedrijfsprocessen kunnen analyseren. Dat, in combinatie met analytisch inzicht, is wat we van onze medewerkers vragen. Niet dat ze het perfecte stukje code kunnen schrijven."

Je kunt het thuis al een beetje leren

Kennis van programmeren had Keshavari al opgedaan in zijn vrije tijd. "Ik bouw soms websites voor de lol. Op een gegeven moment heb ik letterlijk van mijn hobby mijn beroep kunnen maken." Ook Edwin Kaptein (30), oud-student Biomedische Wetenschappen, deed al IT-kennis op voordat hij begon bij CoolProfs.

"Ik vond biologie en onderzoek leuk, dus koos ik voor die studie. Biologie blijf ik geweldig vinden, maar het laboratoriumwerk eigenlijk minder."

En dus zocht Kaptein verder naar een ander werkveld. "Toen ik met een programmeur in aanraking kwam, vond ik zijn werk echt heel cool." Via YouTube en onlinecursussen leerde hij zichzelf de basis, inmiddels werkt hij sinds november als junior bij CoolProfs.

"Ik merkte dat ik vooral op het menselijke vlak al veel dingen kon. Hoe je een probleem aansnijdt, is in de IT niet anders dan in de biologie. Je krijgt een probleem en gaat het dan net zo lang uitpluizen tot je de kern hebt gevonden."

Ook Keshavari merkte dat hij raakvlakken had met de IT, voordat hij bij CoolProfs startte. "De klant heeft een wens, maar het is aan mij de taak om verder te denken naar een oplossing. Het is geen kwestie van: u vraagt en wij draaien, we denken echt met mensen mee."

Het is precies wat hij wilde worden toen hij klein was: "Iemand die mensen helpt. En of dat nou in de farmaceutische industrie of in de IT is, dat blijft voor mij hetzelfde."